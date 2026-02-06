1,5 مليون طن إنتاج الإمارات من السكر الأبيض في 2025

بلغ إجمالي انتاج الإمارات من السكر الأبيض نحو 1.5 مليون طن خلال عام 2025، لتتصدر معدلات الإنتاج العالمي في أسواق السكر الأبيض، بحسب تصريحات العضو المنتدب والمساهم الرئيسي في شركة "الخليج للسكر" جمال الغرير.

وكشف خلال الدورة العاشرة من مؤتمر "دبي للسكر 2026" التي عقدت أعمالها من الثالث وحتى الخامس من فبراير الجاري في دبي، أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض لا يتجاوز نحو 250 ألف طن سنويا، لافتا إلى أن أسعار السكر الأبيض في دولة الإمارات والأسواق العالمية سجلت تراجعاً بنحو 20% خلال عام 2025.

وأشار إلى أن "سوق السكر محلياً وعالمياً يشهد حالة من الاستقرار النسبي، رغم التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها الإجراءات الحمائية التي تطبقها بعض الدول في المنطقة والعالم، مقابل السياسة التجارية المنفتحة التي ينتهجها السوق الإماراتي، والذي يظل مفتوحاً أمام مختلف الدول دون قيود".

وأكد الغرير أن "صادرات السكر من الشركة والتي تصل حالياً إلى نحو 30 سوقاً حول العالم، لم تتأثر بشكل ملحوظ بأسعار الشحن، في حين تبقى أكثر تأثراً بتقلبات الأسعار العالمية للسكر، إضافة إلى السياسات الحمائية في بعض الأسواق الخارجية".

وأضاف أن "الشركة تتعامل مع الإجراءات الحمائية الخارجية بمرونة تتناسب مع طبيعة كل سوق ومستوى الرسوم الجمركية المفروضة"، موضحاً أن "الهند تُعد أكبر مصدر للسكر إلى دولة الإمارات دون فرض رسوم جمركية".

وشهد مؤتمر «دبي للسكر 2026» مشاركة أكثر من 1000 مندوب يمثلون 75 دولة، لمناقشة مستقبل فرص وتحديات صناعة السكر في ظل تراجع الفائض العالمي، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية، وازدياد المخاطر المناخية، إلى جانب التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على سلاسل القيمة العالمية.

وعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «الذكاء الاصطناعي – رؤية مبتكرة لصياغة مستقبل السكر»، إذ أكد مشاركون أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين القدرة على التنبؤ، ودعم الاستدامة، في ظل تعقيدات المناخ

وتغير السياسات التجارية.

كما ركز المؤتمر على توقعات السوق العالمية، مع ترجيحات بانخفاض الفائض خلال موسم 2026/2027 نتيجة تراجع الأسعار والإنتاج والمخزونات، إلى جانب بحث أوضاع المحاصيل في الدول المنتجة الرئيسية، وفي مقدمتها البرازيل والهند وتايلاند، والدور المتنامي لمصافي السكر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موازنة التدفقات التجارية العالمية.