خلف الحبتور يخصص 88 شقة سكنية للشباب الإماراتيين المقبلين على الزواج

أعلن رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور، عن إطلاق مبادرة إسكانية نوعية لدعم الشباب الإماراتيين المقبلين على الزواج، وذلك انطلاقاً من قناعته الراسخة بأن الأسرة هي نواة المجتمع وأساس الاستقرار الوطني، وأن توفير السكن يعد الخطوة الأولى نحو بناء حياة زوجية مستقرة.

وتتضمن المبادرة تخصيص 88 شقة سكنية في «برج الحبتور»، خُصصت للشباب الإماراتيين المقبلين على الزواج، وتشمل وحدات سكنية من غرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، لتكون المسكن الأول الذي تبدأ فيه الأسرة الجديدة حياتها.

وتعهّد الحبتور بتحمّل ما يقارب 70% من قيمة كل وحدة سكنية من ماله الخاص، على أن يسدّد المستفيدون 30% فقط، مع توفير تسهيلات سداد تمتد حتى خمس سنوات، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة، في ما تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة أكثر من 270 مليون درهم.

وأكد الحبتور أن هذه المبادرة لا تندرج ضمن المشاريع العقارية التجارية، بل تأتي في إطار التزام إنساني واجتماعي عملي يهدف إلى إزالة أحد أكبر العوائق التي تواجه الشباب عند الإقدام على الزواج، مشدداً على أن دعم الشباب يجب أن يترجم إلى مبادرات ملموسة تُحدث أثراً حقيقياً في حياتهم.

وأكد الحبتور أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين الشباب من الزواج وبناء أسر مستقرة ينعكس إيجاباً على المجتمع والاقتصاد والأمن الاجتماعي على المدى الطويل.

وتُضاف هذه المبادرة إلى سلسلة المبادرات المجتمعية التي أطلقها الحبتور على مدى السنوات الماضية دعماً للمواطنين الإماراتيين وتمكينهم من تكوين أسرة مستقرة، والتي شملت: دعم الموظفين الإماراتيين عند الزواج، ومضاعفة الدعم عند الإنجاب، وتشجيع الزواج وبناء الأسرة، والمشاركة الفاعلة في النقاشات الوطنية حول التحديات التي تواجه الشباب، من خلال مبادرات وحوارات مجتمعية، إلى جانب استضافة الأعراس الجماعية للشباب والشابات.

واختتم بيان الحبتور بالتأكيد على أن الأسرة القوية تُشكل الأساس لمجتمع متماسك، وأن دعم الشباب في بداية حياتهم هو مسؤولية مشتركة، داعياً مختلف الجهات إلى المساهمة في مبادرات عملية تُعزّز الاستقرار الأسري وتدعم مستقبل الوطن.

يذكر أن «مجموعة الحبتور» تأسست عام 1970 على يد خلف بن أحمد الحبتور، وهي واحدة من أبرز تكتلات الأعمال وأكثرها تنوعاً في الشرق الأوسط، حيث تشمل اهتماماتها الضيافة والعقارات، والسيارات، والتعليم، والنشر. وتشتهر المجموعة بتطوير مشاريع بارزة مثل «الحبتور سيتي»، ومنتجع الحبتور للبولو، ومنتجع الحبتور جراند في دبي. كما يدير قسم الضيافة في المجموعة 14 فندقاً فاخراً حول العالم.