«بروبتيك كونيكت» تختتم بجلسات تناقش مستقبل القطاع العقاري

اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، في محطة استراتيجية عكست الدور الريادي للدائرة في ترسيخ مكانة دبي منصةً عالميةً لصياغة مستقبل القطاع العقاري.

وناقشت جلسة: «كيف يشتري العالم في الإمارات: صعود قوة استثمارية عالمية»، التحوّل المتسارع في مكانة دولة الإمارات وجهةً مفضّلةً للمستثمرين الدوليين، فيما تطرّقت جلسة: «الزخم الصاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، إلى العوامل الحقيقية التي قادت موجة الصعود المستمرة في سوق دبي العقارية خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتناولت جلسة «بناء أصول ذكية: تحسين التقنية والتصميم لتحقيق الربحية» آلية ربط تصميم المباني والبيانات التشغيلية برفع صافي الدخل التشغيلي، وتحسين التقييمات. وفي جلسة حول «الذكاء الاصطناعي والتقنية في إدارة الأصول والمرافق»، استعرض المشاركون أدوات عملية لحماية صافي الدخل التشغيلي، وخفض المصروفات التشغيلية، فيما ناقشت جلسة «التمويل والاستثمار وترميز الأصول في العقارات»، التحوّل في تمويل المشروعات العقارية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وشح السيولة.

كما تناولت جلسة «السكن المميّز» أسباب تنامي الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية في مدن مثل دبي، فيما استعرضت جلسة «بناء الجيل القادم من العقارات الذكية» أثر القرارات الرقمية المبكرة والذكاء الاصطناعي في التقييمات والتخارج وإمكانات إعادة التأهيل خلال السنوات الخمس إلى 15 المقبلة.