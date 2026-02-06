مكتوم بن محمد: أداء استثنائي لـ «دبي المالي العالمي» في 2025

أعلن مركز دبي المالي العالمي، تسجيل نتائج سنوية قياسية في عام 2025، بما يُعزّز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة التي يضمها المركز حالياً إلى أكثر من 8844 شركة، بزيادة قدرها 28% على عام 2024، كما ارتفع عدد الشركات النشطة الجديدة بنحو 2525 شركة، بزيادة قدرها 39% مقارنة بعام 2024، ما يدل على جاذبية المركز كونه بوابةً استراتيجيةً للأسواق المالية العالمية والإقليمية، وارتفعت الإيرادات المجمعة لعام 2025 بنسبة غير مسبوقة بلغت 20% لتصل إلى 2.13 مليار درهم، مرتفعةً من 1.78 مليار درهم في عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 28% ليبلغ 1.48 مليار درهم مقابل 1.16 مليار درهم في عام 2024.

وجهة رائدة

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: «إن النتائج غير المسبوقة التي حققها مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2025 في جميع المجالات، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدةً للمال والأعمال في العالم، ومركزاً دولياً لصناعة الفرص الاقتصادية والمالية الجديدة».

وأضاف سموه: «إن النمو المتواصل في عدد الشركات المسجلة والإيرادات وصافي الأرباح، يعكس الثقة المتزايدة للمؤسسات المالية العالمية في منظومة دبي الاقتصادية والإطار التشريعي والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي القائم على النزاهة والكفاءة والشفافية، بما يُعزّز دور المركز محركاً رئيساً لدعم تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً».

وتابع سموه: «يظل مركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في استراتيجية دبي الطموحة لترسيخ مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.. ونحن مستمرون في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، والارتقاء بالبنية التحتية، وتعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب أفضل العقول والاستثمارات النوعية، لضمان بقاء دبي في طليعة المراكز المالية، ووجهة أولى للمؤسسات والمستثمرين وروّاد الابتكار في العالم».

أداء استثنائي

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، أن «أداء مركز دبي المالي العالمي في عام 2025 كان أداء استثنائياً كبقية القطاعات في اقتصادنا الوطني، حيث حقق نمواً سنوياً في عدد الشركات النشطة المسجلة بلغ 28% لتصل إلى أكثر من 8844 شركة، وزيادة في صافي أرباح المركز السنوية بنسبة 28%».

وقال سموه: «يحتضن المركز 1677 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي بارتفاع بلغ 35%، وأكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول بزيادة قدرها 22%، و1289 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية بزيادة بلغت 61%، و50 ألف متخصص يعملون في بيئة عمل هي الأفضل والأكثر تقدماً عالمياً».

وأضاف سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي مضاعفة الجهود، وتوحيد الطاقات، والتركيز على التوسعات الضخمة التي أطلقها للمركز المالي بقيمة 100 مليار درهم، لتبقى دبي في صدارة المراكز المالية العالمية كما يريدها سموه».

أكبر نظام للخدمات المالية

وخلال عام 2025، واصلت المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي نموها بوتيرة أسرع من السوق، ما أسهم في تحويل دبي إلى مركز عالمي مهم للخدمات المالية، ولايزال المركز الوجهة المفضلة للشركات المالية التي تسعى للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويتجلى ذلك في كونه مقراً لأكبر نظام للخدمات المالية المنظمة في المنطقة، والذي يضم أكثر من 1052 شركة، وتشمل هذه الشركات المقرات الإقليمية لأكثر من 290 بنكاً ومؤسسة سوق رأس مال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة، وأكثر من 500 كيان لإدارة الثروات والأصول، ومنها 102 صندوق تحوّط، وأكثر من 1289 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «تُشكّل الأطر القانونية والتنظيمية المتطورة التي يعتمدها مركز دبي المالي العالمي عماد هذا النمو الاستثنائي الذي حققه المركز في عام 2025، ويسهم هذا النمو التدريجي بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع تحقيق التوجهات الوطنية والمستهدفات الرئيسة لأجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يُظهر الأداء القياسي لمركز دبي المالي العالمي في عام 2025 نمواً غير مسبوق، في مرحلة يشهد فيها القطاع المالي العالمي آفاقاً جديدة واعدة، وتتميّز المنظومة الداعمة في مركز دبي المالي العالمي بكونها بيئة تمكينية، محفزة للابتكار واستشراف المستقبل، وتلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي الجديد».

الابتكار

ويُعد مركز دبي المالي العالمي مقراً لأكبر تجمع في المنطقة يركز على الابتكار، حيث سجّل وجود 1677 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في عام 2025 بزيادة قدرها 35%، ويشمل هذا العدد 200 شركة في «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، أكبر تجمع مخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبفضل منصة مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي و«كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، نجحت الشركات الناشئة مجتمعةً، في جمع تمويل يتجاوز 4.3 مليارات دولار على مستوى المنطقة.

ويُعدّ إطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» أحد الأمثلة على هذا الابتكار والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العقارات، ودعم أكثر من 200 شركة ناشئة ومتطورة في مجال تكنولوجيا العقار، وتوفير ما يزيد على 3000 فرصة عمل، وجذب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار بحلول عام 2030.

عاصمة للثروات الخاصة

ورسّخ مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي عاصمةً للثروات الخاصة في المنطقة، وجذب الأفراد والعائلات من أصحاب الملاءة المالية العالية، لتصبح دبي اليوم الوجهة الأولى للثروات الخاصة في الشرق الأوسط.

ويشهد المركز نمواً متسارعاً، حيث يضم الآن أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول، بزيادة قدرها 22% في عام 2025، مع انضمام 215 شركة جديدة خلال العامين والنصف الماضيين.

ومع سعي المكاتب العائلية لاستكشاف فئات أصول جديدة، واعتماد تقنيات ناشئة، ووضع استراتيجيات استثمارية مبتكرة، عزّز مركز دبي المالي العالمي مكانته كأفضل منصة للكيانات العائلية، ويضم المركز حالياً 1289 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية، بزيادة سنوية قدرها 61%، كما قامت العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها بتأسيس 1115 مؤسسة عائلية، بزيادة سنوية قدرها 66%.

أكبر تجمع للمواهب

ويُعد مركز دبي المالي العالمي، أكبر تجمع للمواهب والكفاءات في مجال الخدمات المالية على مستوى المنطقة، حيث يضم أكثر من 50 ألفاً و200 متخصص يعملون في القطاع المالي، وقد وفر المركز أكثر من 4122 وظيفة جديدة في عام 2025، بزيادة قدرها 9%، ويتميز هذا المجتمع المهني بتنوعه، إذ تُشكّل النساء 36% من القوى العاملة، مقابل 64% للرجال، ما يعكس التزام المركز بتعزيز التنوع والشمولية في القطاع.

كما شهدت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي تسجيل عدد قياسي من المتعلمين بلغ 10 آلاف و164 شخصاً في برامج التدريب خلال عام 2025، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برامج الأكاديمية منذ تأسيسها إلى 51 ألفاً و620 شخصاً.

• 2525 شركة نشطة جديدة بنسبة نمو سنوي 39%.

• %28 ارتفاع صافي الأرباح ليبلغ 1.48 مليار درهم.

• 1289 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية بزيادة سنوية 61%.

• 500 شركة لإدارة الثروات والأصول بزيادة قدرها 22% ومنها 102 صندوق تحوط.

مكتوم بن محمد:

• النتائج غير المسبوقة لمركز دبي المالي العالمي في 2025 تترجم رؤية محمد بن راشد في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدةً للمال والأعمال في العالم.

• مركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في استراتيجية دبي الطموحة لترسيخ مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.

عيسى كاظم:

• الأطر القانونية والتنظيمية المتطورة التي يعتمدها مركز دبي المالي العالمي تُشكل عماد هذا النمو الاستثنائي.

عارف أميري:

• تتميّز المنظومة الداعمة في مركز دبي المالي العالمي بكونها بيئة تمكينية محفزة للابتكار واستشراف المستقبل.