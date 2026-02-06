«العربي للطاقة» يُدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة ناسداك دبي، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية متعددة الأطراف والمتخصصة في الاستثمار بقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليُشكل ذلك ثالث إصدار للصندوق في البورصة.

ويُعد إدراج الصندوق العربي للطاقة، ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة، ويشمل شهادات ثقة بقيمة 500 مليون دولار، وبمعدل ربح قدره 4.721%. وتُعد الصكوك من فئة الدين غير المضمون ذات الأولوية، وقد أُصدرت بالقيمة الاسمية، على أن تستحق في عام 2036.

وأعلن الصندوق إتمام أول إصدار صكوك في تاريخه لأجل 10 سنوات، في خطوة نوعية تُرسّخ منحنى تسعير جديداً لآجال استحقاق أطول، وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث جاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 1.6 مليار دولار، ما يعكس مشاركة واسعة من مستثمرين إقليميين ودوليين.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، خالد الرويغ، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي.

وقال رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة، ڤيكي بهاتيا: «يعكس هذا الإصدار من الصكوك ثقة المستثمرين القوية بالملاءة الائتمانية للصندوق العربي للطاقة وبأهدافه طويلة الأجل، كما يؤكد عودتنا إلى (ناسداك دبي)، دورها محطةً رائدةً للتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال الدولية».

من جانبه، قال علي: «نرحّب بإدراج صكوك الصندوق العربي للطاقة في (ناسداك دبي)، وهو ما يعكس الثقة المستمرة من قبل الجهات المصدرة متعددة الأطراف بمنصة (ناسداك دبي) الدولية لإدراج وتداول أدوات الدين».