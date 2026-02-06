«الإمارات لتموين الطائرات» تعتمد نظاماً لمعالجة النفايات العضوية

عززت «الإمارات لتموين الطائرات»، جهودها في مجال الاستدامة من خلال تركيب نظام حيوي ضخم لمعالجة النفايات العضوية مصمم خصيصاً لهذا الغرض، والذي يُعدّ من أكبر الأنظمة من نوعها بالنسبة للحجم والقدرة الإنتاجية. وأفاد بيان صادر أمس، بأن النظام الحيوي الجديد «Power Knot LFC-3000» المقام ضمن مقر وحدة التموين المركزية التابعة لـ«الإمارات لتموين الطائرات» يتيح معالجة النفايات العضوية في الموقع، بدلاً من إلقائها في مكبات النفايات.

ويعمل النظام بتقنية «الهضم الهوائي» التي تستخدم الأكسجين والحرارة والكائنات الدقيقة لتحليل النفايات العضوية وتحويلها إلى مياه يمكن إعادة استخدامها لأغراض غير الشرب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات لتموين الطائرات»، شهريار نوابي: «يتماشى استخدام هذا النظام مع التزامنا الراسخ بالحفاظ على البيئة في مختلف أنشطتنا وعملياتنا، حيث ننظر باستمرار إلى المجالات التي يمكننا فيها إحداث فارق كبير، بما في ذلك كيفية تعاملنا مع النفايات من خلال معالجتها بمسؤولية، وتحويلها بعيداً عن مكبات النفايات، وإيجاد طرق لإعادة استخدامها بشكل منتج».

وسجّل النظام الحيوي لمعالجة النفايات العضوية منذ بدء تشغيله في ديسمبر 2025، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات المعالجة، حيث بات الآن يعالج ما يصل إلى 3.5 أطنان من النفايات يومياً في المتوسط، وسط توقعات بأن ترتفع هذه القدرة إلى نحو ستة أطنان من نفايات الطعام يومياً.