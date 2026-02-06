3.1مليارات درهم مكاسب «دبي المالي» بدعم العقارات والبنوك

واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه، للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق تعاملات، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.19%، أو ما يعادل 12.94 نقطة، إلى 6675.06 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاعَي العقارات والبنوك، وتوالي إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج أعمال قوية للربع الرابع من عام 2025.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى أكثر من 1.1061 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 1.103 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب جاوزت 3.1 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق ارتفاع أسهم قطاع العقارات بـ1.29%، والبنوك بنسبة 0.12%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.94%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 86.7 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 336.92 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 250.22 مليون درهم. واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 944.92 مليون درهم، بعد التداول على نحو 437.78 مليون سهم، وتنفيذ 16735 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دريك آند سكل»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«العربية للطيران»، على نحو 73.76% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 697.03 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 944.92 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة، بنحو 340.68 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.62% عند 16 درهماً، فيما جاء سهم «إعمار للتطوير» ثانياً بقيمة تداولات 109.17 ملايين درهم، عند 18.5 درهماً، وحلّ سهم «دبي الإسلامي» ثالثاً بتداولات بلغت 103.24 ملايين درهم عند 34 درهماً للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.048% أو ما يعادل 5.01 نقاط، ليغلق عند مستوى 10547.49 نقطة.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.56 مليار درهم، بعد التداول على نحو 427.52 مليون سهم، وتنفيذ 25.25 ألف صفقة.