«راكز» تنظم جولة ترويجية في الهند

نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، جولة ترويجية شملت عدداً من المدن الهندية، التقت خلالها بروّاد أعمال ومصنّعين وقادة قطاعات صناعية، وذلك ضمن جهودها لدعم طموحات النمو العالمي للهند، وتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين الهند والإمارات.

وشمل البرنامج متعدد المدن مشاركة «راكز» في فعالية «جوبيلانت تاميل نادو» إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مستهدفة في كلّ من مومباي وغوا.

ومن خلال هذه الجولة، تواصلت «راكز» مع شركات من قطاعات متنوعة، وقدّمت لها رؤى عملية ومسارات واضحة تُمكّن الشركات من تأسيس أعمالها وتوسيعها وتنويع عملياتها عبر الإمارات وتحديداً رأس الخيمة.