اتفاقية بين «الصير مارين» و«إل 3 هاريس» لتطوير قوارب غير مأهولة

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة للشركة العالمية القابضة، إبرام اتفاقية استراتيجية مع شركة «إل 3 هاريس تكنولوجيز»، للتعاون في تطوير أنظمة الجيل الجديد من القوارب غير المأهولة، والمخصصة لتطبيقات الدفاع والأمن وخدمة الجهات الحكومية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتجمع الاتفاقية بين قدرات «الصير مارين» في البناء ودمج الأنظمة وتقديم الدعم التشغيلي على مدى فترة تشغيل القوارب غير المأهولة، والخبرات العالمية لشركة «إل 3 هاريس» في نظم إدارة المهام والعمليات الميدانية، وتطوير برمجيات تشغيل القوارب ذاتية القيادة، ما يبني إطاراً متكاملاً لحلول شاملة لمنظوماتها، حيث تقود «الصير مارين» عملية تصميم وبناء القوارب، وتقديم التكامل والدعم الفني طويل الأمد، في حين توفر «إل 3 هاريس تكنولوجيز» حلول التشغيل الذاتي المتقدمة، وأنظمة التحكم، والتكامل الشبكي. وأفادت «الصير مارين»، في بيان، بأن الشراكة الجديدة تلبي الطلب المتنامي في المنطقة على الحلول البحرية للقوارب ذاتية القيادة وغير المأهولة، من خلال تطوير أنظمة متقدمة لإدارة أساطيلها، مع القدرة على زيادة أعدادها، وضمان توافق أنظمتها التشغيلية، بحيث تكون جاهزة لتنفيذ المهام وفق متطلبات الدفاع والأمن مهما تغيّرت خلال العمليات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، جاي نيفنز، إن «هذه الشراكة الاستراتيجية مع (إل 3 هاريس) تُمثّل علامة فارقة في جهود الشركة لتشكيل مستقبل الحلول البحرية للمنظومات الذاتية».