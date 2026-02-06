«جمارك دبي» ووفد عُماني يُعزّزان التعاون المشترك

استقبلت «جمارك دبي» وفداً رفيع المستوى من سلطنة عُمان في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز العلاقات المؤسسية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في العمل الجمركي واللوجستي والتقني، بما يواكب التطورات المتسارعة في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وترأس وفد «جمارك دبي»، المدير العام، الدكتور عبدالله بوسناد، يرافقه عدد من المديرين التنفيذيين، وترأس الوفد العُماني، مدير جمارك ظفار، المقدم خليفة بن طالب بن عيسى المسقري، وضم عدداً من المسؤولين المختصين في نظم المعلومات والمناطق الحرة والعمليات الجمركية.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع تنسيقي موسّع جرى خلاله بحث سبل تطوير الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في «جمارك دبي»، لاسيما في مجالات الحلول الذكية، وأتمتة العمليات، وتسهيل التجارة، وتعزيز الامتثال وفق أعلى المعايير العالمية.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات نظم المعلومات، وتطوير المناطق الحرة، وتبني التقنيات المتقدمة في إدارة العمليات الجمركية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية، ودعم متطلبات المرحلة المقبلة.

واختُتمت الزيارة بتأكيد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وحرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويُعزّز مكانتهما مركزين لوجستيين وتجاريين رائدين على المستويين الإقليمي والعالمي.