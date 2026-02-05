مكتوم بن محمد: نتائج غير مسبوقة لمركز دبي المالي العالمي في 2025

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، على أن أداء مركز دبي المالي العالمي في عام 2025 كان أداءً استثنائياً كبقية القطاعات في اقتصاد الإمارات الوطني. حيث حقق نمواً سنوياً في عدد الشركات النشطة المسجلة بلغ 28% لتصل إلى أكثر من 8,844 شركة، وزيادة في صافي أرباح المركز السنوية بنسبة 28%.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أداء مركز دبي المالي العالمي في عام 2025 كان أداءً استثنائياً كبقية القطاعات في اقتصادنا الوطني، حيث حقق نمواً سنوياً في عدد الشركات النشطة المسجلة بلغ 28% لتصل إلى أكثر من 8,844 شركة، وزيادة في صافي أرباح المركز السنوية بنسبة 28%".

وتابع سموه: "ويحتضن المركز 1,677 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي بارتفاع بلغ 35%، وأكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول بزيادة قدرها 22%، و1,289 كياناًً مرتبطا بالشركات العائلية بزيادة بلغت 61%، و 50 ألف متخصص يعملون في بيئة عمل هي الأفضل والأكثر تقدماً عالميا".

وختم سموه قائلا: "توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي مضاعفة الجهود، وتوحيد الطاقات، والتركيز على التوسعات الضخمة التي أطلقها للمركز المالي بقيمة 100 مليار درهم، لتبقى دبي في صدارة المراكز المالية العالمية كما يريدها سموّه".