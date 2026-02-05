2.57 مليار درهم صافي أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 2025

حققت شركة دبي لصناعات الطيران صافي أرباح بلغ 702.2 مليون دولار (نحو 2.577 مليار درهم) خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 47.1%، مقارنة بـ477.5 مليون دولار (نحو 1.752 مليار درهم) في عام 2024.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن الأرباح قبل الضريبة بلغت 761.6 مليون دولار (2.795 مليار درهم) بزيادة نسبتها 43%، مقارنة بعام 2024، بينما ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 1.725 مليار دولار (6.33 مليارات درهم)، بنمو بنسبة 21%، مدفوعة بالتوسع الكبير في أسطول الطائرات، وزيادة إيرادات التأجير والصيانة.

وسجلت الشركة هامش ربح معدل قبل الضريبة بلغ 26%، مقارنة بـ23.2% في عام 2024، في حين ارتفع العائد قبل الضريبة على حقوق الملكية إلى 13.4%، مقابل 11% في عام 2024.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 16.55 مليار دولار (60.738 مليار درهم) بنهاية 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ13.03 مليار دولار (47.82 مليار درهم) في نهاية عام 2024، نتيجة الاستحواذات الكبيرة على الطائرات خلال العام، بما في ذلك الطائرات المكتسبة عبر صفقات دمج الأعمال. واستحوذت «دبي لصناعات الطيران»، خلال العام الماضي، على 280 طائرة، منها 261 طائرة مملوكة، و19 طائرة مدارة، وقامت ببيع 111 طائرة، منها 94 مملوكة و17 مدارة.

كما وقّعت الشركة 273 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، ما يعكس الطلب القوي على أسطولها وخدماتها.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب ضمن أسطول الشركة 678 طائرة من الطرز المختلفة.

وعلى صعيد قطاع الهندسة، تجاوز عدد ساعات العمل المحجوزة 1.8 مليون ساعة، بينما تم إنجاز أكثر من 260 فحص صيانة خلال العام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن «عام 2025 شكل محطة استثنائية في مسيرة (دبي لصناعات الطيران)، والنمو في الإيرادات بنسبة 21% انعكس بشكل مباشر على هوامش الربحية والعائد على حقوق الملكية».

وأضاف أن «الشركة واصلت الالتزام بانضباط صارم في إدارة الميزانية العمومية، لاسيما في ما يتعلق بكفاية رأس المال، وهيكل التمويل، ومؤشرات السيولة، حيث نجحت خلال العام في جمع تمويلات دين طويلة الأجل بقيمة 3.9 مليارات دولار، من خلال مجموعة من الصفقات العامة والخاصة».