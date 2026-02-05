معرضا «صيانة وتصميم الطائرات» يرسخان مكانة دبي في الهندسة المتقدمة

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أمس، فعاليات الدورة الأضخم في تاريخ «معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات»، و«معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات لعام 2026»، الحدث الرائد إقليمياً في سوق خدمات ما بعد البيع لقطاع الطيران.

وتُقام الفعاليتان على مدى يومي الرابع والخامس من فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتجمعان سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطيران في ظل تواصل ارتفاع الطلب الإقليمي على خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات وحلول تصميم المقصورات، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع في المنطقة.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «افتتحتُ اليوم أعمال معرضي الشرق الأوسط لصيانة الطائرات والتصميم الداخلي للطائرات 2026، وهما منصتان محوريتان تسهمان في رسم ملامح مستقبل قطاعي الطيران والفضاء في المنطقة وعلى المستوى العالمي».

وأضاف سموه: «بمشاركة أكثر من 250 جهة عارضة دولية، وحضور عالمي واسع، تعكس هذه الفعاليات تركيز القطاع على تعزيز المرونة، ودعم الاستدامة، وتحقيق نمو طويل الأمد، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في صناعة الطيران والهندسة المتقدمة».

وتشهد الدورة الـ17 من الحدث مشاركة قياسية للجهات العارضة، مع توسع المعرض ليشمل قاعة عرض إضافية للمرة الأولى، وأكثر من 9000 زائر. ويستعرض المشاركون أحدث الابتكارات في تصميم مقصورات الطائرات وأدوات الصيانة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وحلول سلاسل التوريد ومعدات الدعم الأرضي وتقنيات السلامة، بما يعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي لخدمات الطيران والابتكار والاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والشؤون التجارية في «دبي لصناعات الطيران»، فريزر كوري، في جلسة خلال الحدث: «إن ما تشهده دبي والمنطقة من نمو غير مسبوق يعكس بيئة جاذبة للكفاءات والاستثمارات في ظل النهج الراسخ لدولة الإمارات القائم على الاستثمار في البنية التحتية واستقطاب الفرص».

وأضاف: «إن قطاع الطيران يشهد توسعاً ملحوظاً مع قيام (إيرباص) بإنشاء مرافق جديدة في مطار آل مكتوم الدولي، وتطوير (فلاي دبي) لمنشأتها الخاصة، إلى جانب انتقال حظائر (طيران الإمارات) إلى مطار آل مكتوم الدولي بحلول عام 2030». وأكد أن المنطقة توفر بيئة داعمة ومحفزة للعمل واستقطاب الكفاءات، وهو ما يسهم في هذا النمو المتسارع، إلى جانب سهولة الوصول إلى بعض من أسرع الأسواق العالمية نمواً.