انطلاق حوارات «إنفستوبيا - إفريقيا»

انطلقت في مركز «إيكو» للمؤتمرات بمدينة لاغوس في نيجيريا، أمس، فعالية «إنفستوبيا - إفريقيا» ضمن سلسلة حوارات «إنفستوبيا العالمية»، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والأسواق النيجيرية في قطاعات عدة، منها الاقتصاد الجديد، والتمويل، والاستثمار، والبنية التحتية واللوجستيات، والتجارة، والطاقة.

وحضر الفعالية، وزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار الاتحادية في نيجيريا، جوموك أودوول، فضلاً عن 300 مشارك من وزراء ورجال أعمال ومستثمرين وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص إلى جانب بنوك من الإمارات ونيجيريا.