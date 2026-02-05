«أراضي دبي» تدرس تسجيل غير المقيمين والزوار في «تملّك العقار الأول»

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنها تدرس إمكانية إتاحة التسجيل لغير المقيمين، والزوّار، ضمن برنامج «تملّك العقار الأول»، وذلك بعد الانتهاء من بحث آليات التسجيل والتحقق، مشيرة إلى دخول ثمانية مطورين عقاريين جدد ضمن المرحلة الثانية من البرنامج.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة، ماجد المري لـ«الإمارات اليوم» على هامش قمة التكنولوجيا العقارية «بروبتيك كونيكت دبي 2026» التي انطلقت أعمالها في دبي أمس، إن أكثر من 40 ألف شخص سجّلوا في البرنامج حتى الآن، مؤكداً وجود اهتمام متزايد من المستثمرين والمطورين بالمبادرة، كما كشف عن بدء 100 شركة ناشئة في التكنولوجيا العقارية إجراءات تأسيس مقار لها في دبي.

محطة محورية

وتفصيلاً، أكّد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجد المري، أن قمة التكنولوجيا العقارية «بروبتيك كونيكت دبي 2026»، الحدث الدولي المتخصص في تكنولوجيا العقار، الذي تستضيفه إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تُمثّل محطة محورية في مسيرة تطوير القطاع العقاري، وتعكس توجه دبي نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا العقارية.

وقال المري لـ«الإمارات اليوم» على هامش فعاليات اليوم الأول من القمة، أمس، إن الحدث يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، وتماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، لافتاً إلى أن أهمية الحدث تنبع من دوره في إبراز أثر التكنولوجيا العقارية في القطاع، لاسيما في دبي، التي تختلف تجربتها عن بقية المدن العربية، من حيث سرعة تبني الحلول الرقمية، وبناء منظومة متكاملة تربط الجهات الحكومية بالقطاع الخاص والشركات الناشئة.

ولفت إلى أن إطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار «PropTech Hub»، جاء ضمن نهج واضح لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع القطاع الخاص، والانفتاح على التجارب العالمية.

100 شركة ناشئة

وأشار المري إلى أن من أبرز أهداف قمة «بروبتيك كونيكت دبي 2026»، استقطاب أكثر من 100 شركة ناشئة، لتأسيس مقراتها في الإمارة، ضمن مستهدفات واضحة تم وضعها من خلال حاضنات الأعمال ومبادرات «PropTech Hub»، ضمن منظومة التكنولوجيا العقارية في دبي.

وكشف أن الـ100 شركة باتت جاهزة بالفعل لتأسيس أعمالها في دبي، حيث يجري حالياً استكمال إجراءات التراخيص، مؤكداً أن اختيار هذه الشركات تم وفق معايير محددة، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لتوجه دبي نحو أن تكون مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا العقارية.

حاضنات الأعمال

وفي ما يتعلق بحاضنات الأعمال، قال المري إن «أراضي دبي» أطلقت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عدداً من الحاضنات المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، من بينها حاضنات في مركز دبي المالي العالمي، وواحة دبي للسيليكون، ضمن برنامج متكامل لتدريب الشركات الناشئة ومنحها التسهيلات اللازمة.

وأوضح أن مبادرة «ريز» (REES)، التي أُطلقت سابقاً، تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التكنولوجيا العقارية، حيث تتيح للشركات الناشئة، من داخل الدولة وخارجها، عرض أفكارها أمام الخبراء والمستثمرين، ودراسة هذه الأفكار من قبل مختصين، مع إمكانية تبنيها والحصول على التمويل، مبيناً أن الهدف من هذه المبادرات، هو توظيف التكنولوجيا العقارية لتسريع الإجراءات، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة العمل، بما يسهم في تعزيز إسهام دبي في مجال التكنولوجيا العقارية عالمياً.

وبيّن المري أن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات البناء والإدارة يسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين الكفاءة، وتقليل الاعتماد على الموارد البشرية من دون الاستغناء عنها، من خلال تعزيز الرقابة والتحكم.

وأشار إلى أن الدائرة أطلقت سابقاً برنامج التقييم العقاري الذكي، المعتمد على تحليل ملايين البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي مكّن من إصدار شهادات التقييم خلال ثوانٍ معدودة، محققاً وفورات كبيرة في الوقت والكُلفة.

«تملّك العقار الأول»

وتطرق المري إلى برنامج «تملّك العقار الأول»، التي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع القطاع الخاص ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، موضحاً أنه يتيح للمقيمين فرصة تملك أول عقار لهم من خلال خصومات يقدمها مطورون، وتسهيلات تمويلية من البنوك، مشيراً إلى دخول ثمانية مطورين عقاريين جدد ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

وذكر أن عدد المسجلين في المبادرة جاوز 40 ألف شخص حتى الآن، مؤكداً وجود اهتمام متزايد من المستثمرين والمطورين، ومن أن المبادرة مرشحة لاستقطاب شريحة أكبر في مراحلها المقبلة.

وأوضح أن التسجيل في المبادرة يشترط حالياً أن يكون المتقدم مقيماً في الدولة وحاملاً للهوية الإماراتية، على أن يتم التسجيل عبر «UAE Pass»، وبعد إتمام التسجيل، تُحال بيانات المتقدم إلى المطورين، لتقديم العروض المناسبة له. وكشف المري أن الدائرة تدرس إمكانية إتاحة التسجيل لغير المقيمين، أو الزوّار ضمن برنامج «تملّك العقار الأول»، وذلك بعد الانتهاء من بحث آليات التسجيل والتحقق، متوقعاً أن يتم إنجازها خلال العام الجاري.

مؤشرات تاريخية

وأكّد المري أن دبي اقتربت من تحقيق مستهدف تريليون درهم للتصرفات العقارية، قبل الموعد المحدد، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة فاقت التوقعات، وأن يناير 2026 سجل مؤشرات تاريخية.

وقال إن عدد المستثمرين الجدد في القطاع العقاري ارتفع بنحو 129.4 ألف مستثمر، بفضل التسهيلات الكبيرة في الإجراءات، والخدمات الرقمية المتاحة على مدار الساعة، مؤكداً أن الدائرة تعمل بالتعاون مع شركائها، لتقديم الخدمات خارج أوقات الدوام التقليدية، بما يتماشى مع متطلبات الجيل الجديد.

وأضاف أن المؤشرات الأولية، لاسيما مبيعات يناير الماضي القياسية تعكس بوادر عام قوي، لافتاً إلى أن الأداء المتوقع سيكون أفضل من المتوسط المسجل في السنوات السابقة.

«بروبتيك كونيكت دبي».. 4000 مشارك

قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجد المري، إن نتائج قمة «بروبتيك كونيكت دبي 2026»، فاقت التوقعات، حيث كان المستهدف استقطاب 3000 مشارك، إلا أن عدد المسجلين تجاوز 4000 مشارك، وبحضور أكثر من 300 متحدث من الخبراء.

وبيّن أن القادمين من خارج الدولة يُشكّلون ما يزيد على 50% من المشاركين في القمة، نظراً إلى امتلاك الشركاء قاعدة بيانات واسعة للشركات العقارية والعاملة في مجال تكنولوجيا العقار في أوروبا وأسواق عالمية أخرى، مشيراً إلى أن الحدث يشهد مشاركة 70 منصة، إلى جانب تنظيم نحو 12 ألف اجتماع وورشة عمل على مدار يومين.

وأكّد المري أن توقيت القمة المتزامن مع فعاليات كبرى تشهدها دبي، مثل القمة العالمية للحكومات 2026، أتاح للزوّار القادمين من الخارج الاستفادة من أكثر من فعالية في وقت واحد، سواء في الاستثمار العقاري، أو السياحة، أو حضور المؤتمرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التكامل يُعزّز من جاذبية دبي عالمياً.