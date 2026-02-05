«بروج» تسجل 4.04 مليارات درهم أرباحاً صافية خلال 2025

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، أمس، نتائجها المالية للسنة المالية 2025، بصافي أرباح بلغ 4.04 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، وهوامش أرباح معدّلة رائدة في القطاع، بنسبة 37% قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهوامش أرباح صافية بنسبة 19%، للعام بأكمله.

وارتفع صافي أرباح الربع الأخير من عام 2025، بنسبة 12% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 1.21 مليار درهم (330 مليون دولار)، مدفوعاً بحجم إنتاج ومبيعات ومعدّلات تشغيل قياسية، ما دعم الأداء القوي لهوامش الأرباح الرائدة في القطاع.

وذكرت «بروج» في بيان، أنها حققت إنتاجاً سنوياً بلغ 5.1 ملايين طن، متجاوزاً الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، كما نفّذت الشركة أكبر عملية صيانة دورية في تاريخها خلال الربع الثاني من العام، فيما أسهم التركيز الاستراتيجي المستمر على المنتجات المبتكرة عالية القيمة، بما في ذلك حلول البنية التحتية، إلى جانب تحسين المبيعات إقليمياً، في دعم تحقيق علاوات سعرية قوية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، هزيم سلطان السويدي، إن «(بروج) تستمر في ترسيخ ريادتها على مستوى القطاع بصفتها أكثر شركات البولي أوليفين ربحية في العالم، حيث يعكس أداء الشركة مرونتها العالية، مدعومة بأحجام إنتاج ومبيعات قياسية خلال الربع الأخير».

وأضاف أن «الشركة حققت خلال عام 2025، علاوات سعرية قوية ومستدامة، تجاوزت الأسعار المرجعية، رغم ما يشهده السوق من تقلبات حالياً»، مؤكداً أن «بروج» في موقع جيد للاستفادة من فرص نمو جديدة، وخلق قيمة إضافية طويلة الأمد لمساهميها، كما أكّد عزم الشركة على توزيع أرباح بقيمة 16.2 فلساً للسهم عن هذا العام.

وحققت «بروج» أداء تشغيلياً متميّزاً خلال الربع الأخير، مسجّلة أعلى حجم إنتاج ربع سنوي في تاريخها، بلغ 1.46 مليون طن، إلى جانب معدلات تشغيل قياسية.

كما تعزّزت القدرات الإنتاجية للشركة بفضل استفادة المرافق من نجاح أعمال الصيانة الدورية المخطط لها في مصنع «بروج 3» خلال الربع الثاني، التي تُعدّ الأكثر تعقيداً في تاريخ الشركة، والتي تم إنجازها قبل الموعد المحدد وضمن الميزانية المعتمدة.

وأسهم ارتفاع الإنتاج خلال هذه الفترة في زيادة حجم المبيعات بنسبة 21% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.64 مليون طن، ما دعم نمو الإيرادات بنسبة 16%، مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.17 مليارات درهم (1.68 مليار دولار)، وزيادة صافي الأرباح بنسبة 12%، مقارنة بالربع السابق.

واستمرت الشركة في تحقيق علاوات سعرية قوية تتجاوز الأسعار المرجعية، مدعومة بمحفظة منتجاتها المبتكرة والمتنوّعة.