«طيران الإمارات» تنقل 16 مليون مسافر من الكويت وإليها خلال 30 عاماً

احتفلت «طيران الإمارات» بأسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية من خلال سلسلة مبادرات خاصة على متن رحلاتها، حيث قدمت الناقلة تشكيلة خاصة من الحلويات التقليدية عبر جميع درجات السفر على متن رحلاتها الأسبوعية الـ30 بين دبي والكويت، كما خصصت إعلانات خاصة على متن الطائرة، سلطت الضوء على أهمية المناسبة، في وقت كشفت فيه عن نقل أكثر من 16 مليون مسافر على متن 81 ألف رحلة من الكويت وإليها خلال 30 عاماً.

وأضافت الناقلة أنه على مدار الأسبوع، قدمت مجموعة مميزة من الأعمال الكويتية الشهيرة، إلى جانب باقة من الألبومات الموسيقية لعدد من أبرز رموز الأغنية الكويتية.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنه في يوم الثاني من فبراير، قاد الرحلة «إي كيه 855» كابتن طيار كويتي الجنسية، الكابتن حسين العبدالمحسن، إلى جانب مساعد طيار إماراتي، إسحاق عبدالله، في دلالة رمزية تعكس روح التعاون والقيم المشتركة والشراكة العميقة والمتجذرة التي تربط البلدين وشعبيهما.

وذكرت «طيران الإمارات» أن الكويت من أوائل الوجهات الخليجية على شبكتها، حيث أطلقت الناقلة خدماتها إليها في عام 1989 بمعدل رحلتين أسبوعياً فقط، واليوم يتم تشغيل 29 من أصل 30 رحلة أسبوعياً.

وكشفت «طيران الإمارات» أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، نقلت أكثر من 16 مليون مسافر على متن ما يزيد على 81 ألف رحلة من الكويت وإليها، لتوصل المسافرين إلى دبي وما بعدها إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، كما يضم برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» أكثر من 268 ألف عضو من الكويت.