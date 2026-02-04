"طرق دبي" توقع اتفاقية مع "جلايدوايز" لإطلاق أول برنامج لشبكة نقل مؤتمتة

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تعاون مع شركة جلايدوايز، الرائدة عالمياً في شبكات النقل المؤتمتة، لإطلاق أول برنامج آلي لشبكة نقل مؤتمتة، يوفر نمطاً جديداً للنقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، ويسهم في دعم منظومة النقل الجماعي وتوفير حلول فعّالة لرحلات الميل الأول والأخير.

وقع الاتفاقية عن الهيئة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير، وعن شركة جلايدوايز، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك للشركة مارك سيغر، وذلك خلال انعقاد القمة العالمية للحكومات 2026، التي تختتم أعمالها في دبي 5 فبراير الجاري.

ويُعد نظام النقل المؤتمت "ATN" من جلايدوايز، نمطاً جديداً للنقل يعتمد على مركبات كهربائية ذاتية القيادة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو منفصل عن حركة المرور، ويعمل على مسارات صغيرة: "ضيقة" باستخدام هياكل إرشادية خفيفة مرتفعة أو على مستوى الأرض، بما يقلل من التأثير في الطرق وشبكات الخدمات القائمة، ويوفر النظام حلاً حضرياً، يوفر خدمة مركبات شخصية عند الطلب على مدار الساعة، وتنقلاً مباشراً من نقطة إلى نقطة دون توقف، بزمن رحلات سريع، مع إمكانية تخصيص أنظمة التحكم في المناخ ووسائط الترفيه، وانبعاثات محلية صفرية، ومعايير أمان وتوفر تضاهي النقل الجماعي.

ويتيح النظام ربطاً افتراضياً لأكثر من 10 مركبات، بفاصل زمني يبلغ ثانية واحدة، وتتراوح سعة المركبة بين 4 و6 ركاب، وبسرعة تشغيلية تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، والمركبة مزودة بــ 20 ليدار عالي الدقة، ورادارات وكاميرات عالية الدقة.

وقال مطر الطاير: " إن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، لتعزيز ريادة دبي العالمية في تبنّي حلول التنقل الذكي والمستدام، والتوسع في تطبيق الأنماط المبتكرة للنقل، بما يدعم جودة الحياة، ويرفع كفاءة منظومة النقل الجماعي، ويعزز تكاملها مع أنماط التنقل المستقبلية".

وأضاف: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على التعاون مع الشركات العالمية الرائدة والشركات الناشئة المبتكرة، لاستكشاف حلول نوعية تسهم في تسهيل حركة تنقل السكان والزوار، وتوفير خيارات مرنة وآمنة لرحلات الميل الأول والأخير، بما يواكب النمو الحضري والاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي".

وأشار الطاير، إلى أن النظام يتميز بقدرة تشغيلية عالية، تتيح نقل أكثر من 20 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، إضافة إلى انخفاض التكاليف الرأسمالية بنسبة تصل إلى 90%، والتكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 70%، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وهو ما يعزز كفاءة الاستثمار في مشاريع النقل المستدام.

وأكد أن تنفيذ المشروع سيكون وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (PPP)، بما يضمن تحقيق أفضل الممارسات العالمية في التنفيذ والتشغيل، والاستفادة من الخبرات المتقدمة، في مجالات المركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أعرب سيغر عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، مؤكداً أن هذا التعاون يؤكد المكانة العالمية للإمارة بوصفها مختبراً مفتوحاً لتجارب التنقل المستقبلية، وبيئة رائدة لتطبيق الحلول الذكية والمستدامة في قطاع النقل.

وقال: "تمثل جلايدوايز شكلاً جديداً من أنماط النقل المصممة لدعم التنقل السلس بين الأحياء، ويُعد الإطلاق في دبي محطة مفصلية في مسيرة الشركة، وتوفر جزيرة بلوواترز البيئة المثالية لاستعراض قدرة شبكتنا على تقديم نقل عالي السعة عند الطلب، بتكلفة أقل وخدمة أفضل للركاب؛ ويبرهن هذا المشروع كيف يمكن للمدن توسيع حلول نقل مستدامة وقابلة للاستدامة المالية"؟.