«طيران الإمارات» تتيح الدفع بـ«البيتكوين» قريباً

تستعد طيران الإمارات خلال الأسابيع القادمة لإطلاق خيار الدفع بالبيتكوين ضمن نظامها الرقمي، ليكون جزءاً من خيارات الدفع المتعددة المتاحة للمسافرين.

وأكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات عدنان كاظم، أن الشركة تعمل حالياً على الجانب القانوني والفني مع منصة Crypto.com، وأن التطبيق العملي للخدمة سيعلن عنه قريباً في الأسابيع المقبلة.

وقال كاظم لـ"الإمارات اليوم"، إن الدفع بالبيتكوين سيركز على حجز التذاكر والخدمات المصاحبة مثل ترقية المقاعد والحقائب وغيرها من الخدمات الأخرى عبر الموقع الشبكي للناقلة، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الشركة لتوفير المزيد من المرونة والخيارات لعملائها.

وأضاف: "لدينا نحو 7 خيارات دفع حالياً، والبيتكوين سيكون جزءاً من هذه الخيارات. نحن نواكب عملية التغيير ونسعى لتوفير حلول مبتكرة تتماشى مع رؤية دبي في أن تكون في طليعة الابتكار المالي في العالم."

وتأتي هذه المبادرة بعد توقيع طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع Crypto.com في العام الماضي، حيث تم استكشاف سبل دمج الخدمة ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الناقلة لتوسيع خيارات الدفع.