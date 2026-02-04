تيم كلارك: دبي تعد نموذجاً متقدماً في استخدام التكنولوجيا لتسهيل حركة المسافرين

قال رئيس "طيران الإمارات"، السير تيم كلارك، إن دبي تعد نموذجاً متقدماً في استخدام التكنولوجيا لتسهيل حركة المسافرين، مشيراً إلى أن الإمارة تمكنت من تطبيق حلول متقدمة تسمح بمرور المسافرين من وإلى دون أي تدخل، بفضل استخدام الأنظمة البيومترية والمنصات التكنولوجية الحديثة.

وقال كلارك خلال جلسة في القمة العالمية للحكومات: "لقد جربنا هذه الأنظمة في دبي منذ سنوات، ونحن نتقدم بسرعة. يمكننا تمرير الناس من وإلى دبي دون أي نوع من التدخل المادي، ويمكن تنفيذ هذا النموذج في دول أخرى حول العالم."

وأشار كلارك إلى أن قوة دبي تكمن في توافق الجهات المعنية على تطوير البنية التحتية للمطارات وأنظمة التشغيل، مؤكداً أن التكنولوجيا المتاحة اليوم قادرة على تبسيط إجراءات تسجيل الوصول، ومراقبة جوازات السفر، والتفتيش المركزي، بما يجعل تجربة المسافر أكثر سلاسة وكفاءة.

وأكد كلارك أن التحديات في المطارات غالباً ما تكون نتيجة اختلاف الأجندات بين الجهات المحلية، مثل الشرطة والأمن وإدارة المطار، لكنه شدد على أن "التكنولوجيا موجودة، ويمكنكم استخدامها لتحقيق تجربة سفر سلسة".

وتطرق إلى تجارب السفر في المطارات الأوروبية.

وشدد كلارك على أن النجاح في تطبيق هذه الحلول التكنولوجية لا يتطلب انتظار المستقبل، قائلاً: "إذا تحركنا بالسرعة التي يجب أن نسلكها، فلا يوجد سبب لعدم حل هذه الأمور، مستفيدين من قوة الحوسبة والتقنيات المتاحة اليوم."