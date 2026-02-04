«BAY360».. وجهة جديدة في «أبراج بحيرات جميرا»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، بالشراكة مع شركة «سويد آند سويد» للتطوير العقاري، إطلاق مشروع «BAY360»، وجهة متعددة الاستخدامات في منطقة «أبراج بحيرات جميرا».

وأفاد المركز بأن المشروع الجديد صمم ليصبح مركزاً حيوياً للمجتمع المحلي، حيث يوفر مزيجاً متكاملاً من الخدمات اليومية، ومتاجر التجزئة الأساسية، والمطاعم، ومرافق الصحة والترفيه.

وستنفذ «سويد آند سويد» مشروع «BAY360» بأسلوب معماري يراعي خصوصية الموقع في جزء من البحيرة (D)، مع الحرص على الإبقاء على الجزء الأكبر من البحيرة كمعلم جمالي يميز المنطقة.

ويضم المشروع فرعاً رئيساً لمتجر «سبينس» يمتد على مساحة 22 ألف قدم مربعة، ومتاجر تجزئة، ومرافق صحية وترفيهية، إضافة إلى مواقف سيارات تتسع لنحو 300 مركبة، فضلاً عن مطاعم بإطلالات مائية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يسرّنا الكشف عن مشروع (BAY360) الذي يجسد تركيزنا المستمر على تعزيز الجودة والترابط والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة أبراج بحيرات جميرا على المدى الطويل»، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في الارتقاء بتجربة الحياة اليومية للمجتمع، بفضل ما يوفره من مزيج يجمع بين خدمات التجزئة الأساسية، والمطاعم، ومرافق الصحة والترفيه، إلى جانب مساحات عامة محسنة.

وأضاف: «يدعم (BAY360) برنامجنا الأوسع في المنطقة وطموحنا لترسيخ مكانة (أبراج بحيرات جميرا)، واحدة من أكثر الأحياء جاذبيةً وحيوية في دبي».

من جانبه، قال الشريك الإداري في شركة «سويد آند سويد»، ماهر سويد: «يمثل (BAY360) ثالث مشروعاتنا في (أبراج بحيرات جميرا)، بعد إنجاز (بانيان تري ريزيدنسز) إلى جانب مشروع (سويد ون) قيد التطوير، حيث يمتلك مركز دبي للسلع المتعددة طموحاً واضحاً لتحديث المساحات المشتركة».

وأضاف: «سنوظف خبرتنا في تطوير المشاريع التجارية من الفئة الأولى لتحويل هذه الوجهة إلى أصل مجتمعي حيوي، ونتطلع إلى اكتمال المشروع بحلول نهاية 2027».