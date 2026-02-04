الإمارات ثاني أكبر سوق في إيرادات «التحالف العالمي للفنادق» خلال 2025

قال «التحالف العالمي للفنادق» إن دولة الإمارات حلّت في المركز الثاني كأكبر وجهة من حيث الإيرادات التي سجلها الزوار الدوليون الأعضاء في برنامج «جي إتش إيه ديسكفري»، التابع لـ«التحالف»، وذلك خلال عام 2025.

وذكر التحالف في بيان عن أدائه لعام 2025، أن السوق الإماراتية حلت في صدارة الأسواق الأبرز في العالم بالإيرادات، بفضل إقبال الزوار من أعضاء التحالف من المملكة المتحدة الذين سجلوا إيرادات بقيمة بلغت 24.2 مليون دولار أميركي (نحو 88.8 مليون درهم)، وروسيا بنحو 15.2 مليون دولار (55.8 مليون درهم)، تلتها ألمانيا بنحو 9.5 ملايين دولار (نحو 34.9 مليون درهم).

وأشار إلى أن تايلاند حلّت في المركز الأول كأكبر وجهة من حيث الإيرادات التي سجلها الزوار الدوليون الأعضاء، تليها الإمارات في المركز الثاني، وسنغافورة في المركز الثالث، وإسبانيا في المركز الرابع، لافتاً إلى أن الإمارات واصلت ترسيخ مكانتها، واحدة من أبرز أسواق الضيافة العالمية.

وأكد «التحالف العالمي للفنادق» أن دولة الإمارات احتلت موقعاً متقدماً بين أكثر الدول استقبالاً للإيرادات من الإقامات الدولية ضمن شبكتها العالمية، حيث شكلت الإقامات الدولية 77% من إجمالي الإيرادات المحققة في فنادق الدولة خلال عام 2025، ما يعكس استمرار جاذبيتها للمسافرين من الأسواق العالمية الرئيسة.

وبين أن السفر الدولي لايزال هو الخيار المهيمن لدى أعضاء «التحالف» البالغ عددهم 34 مليون عضو، مشيراً إلى أن الإمارات جاءت في المركز الرابع عالمياً في مؤشر حجم الإقامات الدولية للأعضاء.

ويعد تحالف الفنادق العالمي أكبر تحالف في العالم لعلامات الفنادق المستقلة، حيث يضم 50 علامة تجارية و950 فندقاً في 100 دولة.

ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد والسياحة، ارتفعت الإيرادات الفندقية لتصل إلى نحو 44.4 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مسجلة نمواً قدره 8.8%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعة بزيادة متوسط السعر اليومي، كما ازداد عدد نزلاء الفنادق إلى نحو 29.1 مليون نزيل محققاً نمواً بنسبة 5.2%، فيما ارتفعت ليالي المبيت الفندقي إلى أكثر من 99.4 مليون ليلة بنسبة نمو 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.