«مالية دبي» تقيم ملتقى موازنة البرامج والأداء

أقامت «مالية دبي» ملتقى موازنة البرامج والأداء لعام 2026، بحضور أكثر من 40 جهة مندرجة تحت مظلة الموازنة السنوية لحكومة دبي. وأفادت في بيان أمس، بأن الملتقى يهدف إلى تعريف جهات حكومة دبي بمفهوم موازنة البرامج والأداء، وبيان أهميتها ومزاياها، والمستجدات الحاصلة في رحلة حكومة دبي نحو تطبيق هذه الموازنة.

وأكد المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن حكومة دبي، بتوجيهات قيادتها، تواصل ترسيخ نهج حكومي حديث يقوم على الكفاءة، والشفافية، وربط التخطيط المالي بالنتائج الفعلية والأهداف الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الملتقى «يشكّل منصة للحوار وتبادل المعرفة، واستعراض التجارب».