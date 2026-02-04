زوار دبي يرفعون متوسط الإقامة إلى 6 أيام في 2026

أظهر تقرير «توجهات السفر لعام 2026» الصادر عن منصة «سكاي سكانر»، أن دبي وأبوظبي والشارقة تُعدّ من أبرز وجهات العطلات لعام 2026 بالنسبة للمسافرين من ألمانيا وسويسرا وكندا وكوريا الجنوبية، في وقت يتطلع فيه المسافرون إلى قضاء متوسط ستة أيام خلال إقامتهم في دبي، مقارنة بأربعة أيام في 2025.

ووفقاً للتقرير، استفادت دبي من سهولة الربط الجوي وإمكانية الدخول دون تأشيرة للمسافرين من كندا، مسجلة انخفاضاً في الأسعار بنسبة 16% خلال 2025، مقارنة بعام 2024، في حين تُعدّ أبوظبي خياراً شائعاً للمسافرين من كوريا الجنوبية، مع انخفاض الأسعار بنسبة بلغت 27% عام 2025.

وفي ألمانيا، برزت الشارقة باعتبارها وجهة مفضلة للمسافرين، مع زيادة بنسبة 101% في عمليات البحث، مقارنة بعام 2024. كما كانت الشارقة خياراً بارزاً للمسافرين من سويسرا، مع ارتفاع عمليات البحث بنسبة 99% في عام 2025، مقارنة بعام 2024.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن دولة الإمارات تضم مجموعة واسعة من المعالم والوجهات السياحية البارزة، فإن الأفراد باتوا يحرصون بشكل متزايد على تحقيق أقصى استفادة من عطلاتهم، مشيراً إلى أن الفنادق تُسهم بدور محوري عند اتخاذ قرار باختيار الوجهات.

وفي بيانات منفصلة نشرتها «سكاي سكانر»، برزت دبي باعتبارها وجهة مفضلة خلال عام 2025، مسجلة زيادة نسبتها 89.7%، مقارنة بعام 2024 في عمليات البحث والحجوزات المسبقة للفنادق عبر إعادة التوجيه. أما في العام الجاري 2026، فيتطلع المسافرون إلى قضاء متوسط ستة أيام خلال إقامتهم، مقارنة بأربعة أيام في عام 2025.

وقال خبير السفر لدى «سكاي سكانر»، أيوب المأمون: «لطالما كانت دولة الإمارات وجهة مفضلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم، بفضل مناخها الدافئ، وموقعها الجغرافي الذي يتيح سهولة الربط الجوي، إلى جانب غناها الثقافي وتنوع خيارات الترفيه. وقد تصدرت الفنادق مشهد النمو من خلال تلبية الطلب المتزايد والارتقاء بتجربة الزوار».