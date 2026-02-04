ﺑﻴﻨﻬﻢ 220 ﻛﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ مدينة اﻟﻌﻴﻦ
«أبوظبي التجاري» يعتزم توظيف 500 مواطن ومواطنة
كشف ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري عن عزمه ﺧﻼل العام الجاري 2026، ﺗﻮﻇﻴﻒ 500 ﻣﻮاﻃﻦ وﻣﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 220 ﻛﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 600 ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
واستعرض البنك في بيان له أﻫﻢ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺧﻼل عام 2025، والتي تتمثّل في اﺳﺘﻘﻄﺎب 238 ﻛﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ 2054 ﻣﻮﻇﻔﺎً، وإرﺳﺎء ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ 100% واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ عليها ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻜﻔﺎءات 390 ﻣﻮﻇﻔﺎً إﻣﺎراﺗﻴﺎً ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ عام 2025.
وأكد البنك ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ 40%، وﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ 41% ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ، وﺗﺮﻓﻴﻊ 698 ﻣﻮاﻃﻨﺎً، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 34% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ.
وكشف البنك أنه ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰامه ﺑﺮؤﻳﺘﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، فإن اﻟﻜﻮادر اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ تُسهم ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، كما أﺻﺒﺢ اﺷﺘﺮاط وﺟﻮد ﻣﻮﻇﻒ إﻣﺎراﺗﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻧﻬﺠﺎً راﺳﺨﺎً ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري، ﻋﻼء ﻋﺮﻳﻘﺎت: «ﻳﺸﻜّﻞ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، ﺣﻴﺚ ﻧﻮاﺻﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻤﻮذج ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺴﺘﺪام ﺗﻘﻮده اﻟﻜﻔﺎءات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ».
وأضاف: «على الرﻏﻢ مما ﺣﻘﻘﻨﺎه ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﻳُﻌﺘﺪّ ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻜﺘﻒِ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ، وﻧﺤﻦ ﻣُﺼﺮّون ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪّم ﺑﺨﻄﻰ أﺳﺮع ﺗﻔﻮق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، إذ ﻧﻌﺘﺰم ﺧﻼل ﻋﺎم 2026 ﺗﻮﻇﻴﻒ 500 ﻣﻮاﻃﻦ وﻣﻮاﻃﻨﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 220 ﻛﻔﺎءة وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 600 ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم». وتابع: «ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﻧﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻧﻘﻞ ﻣﻬﺎم ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻷﺧﺮى إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ، ﻣﺎ ﻳﻮاﻛﺐ ﺗﻮﺳّﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات. وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ، ﻧﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻃﻴﻦ، ودورﻧﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻛﻮادر إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات».
