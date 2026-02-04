2.79 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال 2025

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، نتائجها المالية لعام 2025، مسجلة أقوى نتائج سنوية في تاريخها، حيث حققت أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.166 مليار دولار (نحو 4.279 مليارات درهم) بنمو 11.1% على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 15.4% ليصل إلى 761 مليون دولار (نحو 2.792 مليار درهم)، متجاوزاً توقعات المحللين.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذا الأداء جاء مدعوماً بالطلب القوي على الوقود وخدمات التجزئة غير المرتبطة بالوقود، إلى جانب النمو المتزايد في إسهام العمليات الدولية للشركة.

وسجّلت الشركة أداء قياسياً في كميات الوقود المبيعة، حيث بلغت 15.7 مليار لتر خلال عام 2025، مدعومةً بالتوسّع في الشبكة، وزيادة الإقبال على محطات الخدمة، إلى جانب كفاءة التنفيذ التشغيلي لعمليات الشركة في أسواقها الثلاثة، الإمارات والسعودية ومصر، ما يؤكد مرونة أعمالها الأساسية والتأثير الإيجابي للنمو الاقتصادي في هذه الأسواق.

كما واصل قطاع التجزئة لغير الوقود أداءه القوي خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي أرباح القطاع بنسبة 14.4% على أساس سنوي، فيما سجّلت المعاملات نمواً بنسبة 9.3%.

وسجّل برنامج الولاء، «مكافآت أدنوك» توسعاً ملحوظاً في قاعدة أعضائه، ليصل إلى 2.61 مليون عضو، مع انضمام ما يزيد على 350 ألف عضو جديد خلال الـ12 شهراً الماضية، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار (نحو 1.284 مليار درهم) عن النصف الثاني من عام 2025، ليبلغ بذلك إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 نحو 700 مليون دولار (نحو 2.569 مليار درهم)، على أن يتم عرض هذا المقترح للتصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرّر في مارس 2026.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن «عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة (أدنوك للتوزيع)، حيث حققنا أداء مالياً قياسياً، إلى جانب إحراز تقدم مستمر في ترسيخ ريادة الشركة ضمن قطاعَي التنقّل والتجزئة، فيما أسهم التنفيذ القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، من الوقود، وقطاع التجزئة لغير الوقود، والتوسّع في شبكة محطات الخدمة، وتعزيز نمو البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، في تعزيز مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على مواكبة تطلعات عملائها».

وأضاف أنه «منذ الاكتتاب العام للشركة، تم تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 120%، ومع تطلع الشركة إلى عام 2026، ستستمر في تعزيز نهجها القائم على النمو المنضبط، والتميّز التشغيلي، وخلق وتعزيز القيمة المستدامة على المدى البعيد لمساهميها».

وأوضح اللمكي، أنه خلال العام الماضي، سرّعت الشركة وتيرة التوسع في شبكة محطاتها، بإضافة 119 محطة خدمة جديدة، متجاوزة التوجيهات السنوية المُحدثة التي كانت تستهدف إضافة ما بين 90 و100 محطة، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للشركة إلى 1010 محطات، بنمو سنوي نسبته 13%.