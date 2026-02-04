«مساكن دبي ريت» يسجّل صافي أرباح بـ 1.28 مليار درهم

حقق «مساكن دبي ريت» صندوق الاستثمار العقاري والمدرج في سوق دبي المالي، صافي ربح، بلغ 1.28 مليار درهم خلال العام الماضي، بارتفاع قدره 14.5% مقارنة بالسنة المالية 2024.

وبلغت إيرادات الصندوق 1.95 مليار درهم بارتفاع نسبته 9%، فيما بلغت الأرباح المعدّلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.49 مليار درهم بزيادة نسبتها 15.2% مقارنة بعام 2024.

ووصلت القيمة الإجمالية للأصول إلى 23.54 مليار درهم في نهاية عام 2025، بارتفاع نسبته 8.8% مقارنة بـ21.63 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغ صافي قيمة الأصول 22.05 مليار درهم نهاية 2025 بنمو نسبته 12.6% مقارنة بـ19.59 مليار درهم نهاية 2024.

وبلغ متوسط الإيرادات لكل وحدة مؤجرة 53 ألفاً و524 درهماً، فيما ارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة إلى 56.5 درهماً للقدم المربعة، مع استقرار عدد الوحدات السكنية عند 35 ألفاً و700 وحدة، وثبات إجمالي المساحة القابلة للتأجير إلى حد كبير.

واقترح مجلس إدارة «مساكن دبي ريت» توزيع أرباح بقيمة 550 مليون درهم «4.2 فلوس للوحدة» عن النصف الثاني من عام 2025، على أن يتم صرفها في أبريل 2026، وذلك رهناً بموافقة حملة الوحدات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في التاسع من مارس 2026.

وقال رئيس مجلس إدارة «مساكن دبي ريت»، نبيل محمد رمضان: «شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة صندوق (مساكن دبي ريت)، حيث استكملنا بنجاح عملية الطرح العام الأولي وأدرجنا وحدات الصندوق في سوق دبي المالي، لنؤسس منصة استثمارية شفافة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على توليد الدخل، وتُمكّن المستثمرين من الوصول إلى قطاع تأجير العقارات السكنية في دبي والمشاركة في قصة نمو الإمارة».

وأضاف: «نواصل التزامنا بأعلى معايير الحوكمة، والرفع المالي المتحفظ، والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم تحقيق دخل مستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل لحاملي الوحدات».