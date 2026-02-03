سكاي سكانر: دبي وأبوظبي والشارقة تُعد من أبرز وجهات العطلات لعام 2026

أظهر تقرير "توجهات السفر لعام 2026"، الصادر عن سكاي سكانر أن دبي وأبوظبي والشارقة تُعد من أبرز وجهات العطلات لعام 2026 بالنسبة للمسافرين من ألمانيا وسويسرا وكندا وكوريا الجنوبية، حيث يختار المسافرون وجهاتهم بناءً على ما توفره من تجارب ممتعة أثناء إقامتهم فيها.

وفي ألمانيا، تبرز الشارقة باعتبارها وجهة مفضلة للمسافرين، مع زيادة بنسبة 101% في عمليات البحث مقارنة بعام 2024، ويُعزى ذلك إلى توفر عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة التي تصل إليها، إلى جانب ما تزخر به من مواقع ثقافية وتراثية وشواطئ. كما تُعد الشارقة خياراً بارزاً للمسافرين من سويسرا، مع ارتفاع عمليات البحث بنسبة 99% في عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وتستفيد دبي من سهولة الربط الجوي وإمكانية الدخول دون تأشيرة للمسافرين من كندا، مسجلة انخفاضاً في الأسعار بنسبة 16% مقارنة بعام 2024، في حين تُعد أبوظبي خياراً شائعاً للمسافرين من كوريا الجنوبية مع انخفاض الأسعار بنسبة 27% في عام 2025.

ورغم أن دولة الإمارات تضم مجموعة واسعة من المعالم والوجهات السياحية البارزة، فإن الأفراد باتوا يحرصون بشكل متزايد على تحقيق أقصى استفادة من عطلاتهم، ويكشف التقرير أن الفنادق تساهم بدور محوري عند اتخاذ قرار باختيار الوجهات.

وأظهر تقرير توجهات السفر لعام 2026 الصادر عن سكاي سكانر أن 76% من المسافرين اختاروا وجهاتهم بناءً على أماكن الإقامة، حيث تساهم الفنادق بدور مؤثر على وجه الخصوص في قرارات المسافرين الشباب، ولا سيما جيل زي (بنسبة 77%)، وجيل الألفية (بنسبة 78%). وتبرز هذه النتائج أهمية الإقامة لدى غالبية المشاركين في الاستبيان ودورها في رسم ملامح العطلة بالكامل، من خلال تمكين المسافرين من الاسترخاء في مكان واحد والاستمتاع بتجربة متكاملة بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية.

وفي بيانات منفصلة نشرتها سكاي سكانر، برزت دبي باعتبارها وجهة مفضلة عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 89.7% مقارنة بعام 2024 في عمليات البحث والحجوزات المسبقة للفنادق عبر إعادة التوجيه. أما في العام الحالي، فيتطلع المسافرون إلى قضاء متوسط ستة أيام خلال إقامتهم، مقارنة بأربعة أيام في عام 2025.

ومع احتضان دولة الإمارات لعدد كبير من الفنادق، يواصل هذا القطاع استقطاب المسافرين من الخارج لكونه يجمع بين الفخامة العالمية، والتصاميم المبتكرة، والتجارب الفريدة. وتتميز بعض الفنادق بمرافق استثنائية تشمل شواطئ خاصة ومسابح، فيما تتمتع أخرى بمواقع استراتيجية قريبة من أبرز المعالم السياحية، بما في ذلك المدن الترفيهية ومراكز التسوق.

وينعكس ذلك بوضوح في البيانات، التي تُظهر أن دولة الإمارات تُعد وجهة مفضلة لقضاء عطلات عام 2026 للمسافرين من المملكة المتحدة والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا وأستراليا وهولندا.