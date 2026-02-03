القرقاوي: أربع قوى تعيد تعريف الإنسان في عصر التحول الكبير

قال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، إن العالم يقف اليوم أمام لحظة مختلفة في تاريخ البشرية، لحظة تعاد فيها صياغة معنى الإنسان وقدراته، مدفوعة بأربع قوى رئيسية تتقاطع لتنتج إنساناً معززاً بعقل وفكر مختلفين عمّا شهده التاريخ سابقاً.

القوة الأولى: الذكاء الاصطناعي

وذكر القرقاوي خلال الكلمة الافتتاحية لفعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل أصبح شريكاً حقيقياً للإنسان. فالإنسان، للمرة الأولى، صنع أداة قادرة على إنتاج أدوات أخرى تفكر وتحلل وتبني وتتعلم. ومع الارتفاع المتسارع في القدرة الحاسوبية، تتجه إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات غير مسبوقة، ما يضع البشرية أمام واقع جديد كلياً في علاقتها مع التقنية.

القوة الثانية: الطب المتقدم

في المجال الصحي، أوضح القرقاوي أن الإنسان لم يعد يعيش فترة أطول فحسب، بل يعيش حياة أفضل. فقد انخفضت تكلفة تسلسل الجينوم البشري من نحو 100 مليون دولار إلى أقل من 600 دولار، في مؤشر واضح على التحول الجذري في الطب. وخلال المئة عام الماضية، تضاعف متوسط عمر الإنسان، بينما يتوقع أن يتضاعف مرة أخرى خلال المئة عام المقبلة.

القوة الثالثة: علوم الدماغ

أما في علوم الدماغ، فيؤكد القرقاوي أن الاكتشافات القادمة لن تقتصر على معالجة الأمراض، بل ستكشف عن قدرات جديدة في عقل الإنسان نفسه. وفي هذا السياق، سيعمل الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع العقل البشري، ما يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول طبيعة الاستثمار القادم في هذا المجال.

القوة الرابعة: البيئات الرقمية

تتمثل القوة الرابعة في البيئات الرقمية التي وسّعت الوجود الإنساني. فالإنسان انتقل من قرية صغيرة إلى عالم مترابط يتزاحم فيه الجميع. ولم يعد مرتبطاً بمكان واحد أو وظيفة واحدة، في وقت بات فيه أكثر من 5.5 مليارات إنسان متصلين بشبكة الإنترنت، يعيشون داخل عالم واحد متشابك.



بداية جديدة

وذكر أن هذه القوى مجتمعة تخلق إنساناً بعقل وفكر وقدرات مختلفة عن كل ما عرفه العالم من قبل. إنساناً يمتلك قدرات شبه خارقة، في وقت لا تزال فيه الحوكَمات تتعامل معه بأدوات الماضي، ما يطرح تحدياً جوهرياً حول جاهزية الأنظمة لمواكبة هذا التحول الإنساني العميق.