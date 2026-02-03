سفيرا الإمارات والكويت: علاقاتنا تاريخية بشراكات متواصلة

شهد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي جلسة حوارية بعنوان «حديث الأشقاء: الإمارات والكويت»، جمعت سفير الدولة لدى الكويت، الدكتور مطر النيادي، وسفير الكويت لدى الإمارات، جمال محمد الغنيم.

وأكد السفيران أن العلاقات الإماراتية الكويتية علاقات تاريخية راسخة، زادتها رؤية قيادتَي البلدين عمقاً ونماءً، ورسختها الشراكات المتواصلة والتعاون الوثيق في مختلف المجالات.

وتطرق سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات، جمال محمد الغنيم، خلال الجلسة، إلى محطات تاريخية بارزة رسخت دعائم العلاقة بين البلدين، واعتبر أن التواصل المستمر بين قيادات البلدين أسهم في ترسيخ شبكة متكاملة من التواصل على مستوى القيادة، إلى جانب تعزيز الروابط على الصعيد الشعبي.

واستذكر السفير الكويتي لدى الإمارات وصية أمير الكويت له عند تكليفه بمهام عمله، قائلاً: «يا جمال، اعتبر شيوخ الإمارات شيوخك، فنحن والإمارات قلب واحد وفي قارب واحد»، ولفت الغنيم إلى أن دولة الإمارات أصبحت وجهة رئيسة للكويتيين في مجالي العلاج والتعليم، بفضل ما توفره من مؤسسات صحية وتعليمية متقدمة تضاهي نظيراتها التي كان يقصدها الكويتيون سابقاً في الولايات المتحدة وأوروبا.

من جهته، قال سفير دولة الإمارات لدى الكويت، الدكتور مطر النيادي، إنه «عند وصوله لاستلام مهام منصبه، شعر كأنه بين أهله وذويه»، مستذكراً قول الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي آنذاك: «يا أبوعبدالله، إنك لم تنتقل إلا من حيٍّ إلى حي، فأنت بين أهلك، وستجد منا كل الدعم والتعاون».

وتابع: «نحن اليوم، وخلال هذا الأسبوع الذي يسبق احتفالات العيد الوطني في الكويت، نرى دولة الإمارات تشارك أشقاءها في الكويت فرحتهم، انطلاقاً من إيمان راسخ بوحدة الهدف والمصير المشترك».