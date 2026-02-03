«حكاية الخرافي» توثق 60 عاماً من قصة نجاح كويتية على أرض الإمارات

أكد رجل الأعمال الكويتي، طلال جاسم الخرافي، أن العلاقة التاريخية التي تجمع الإمارات والكويت انعكست إيجابياً على القطاع الخاص في البلدين، من حيث التعاون والاستفادة من التسهيلات المقدمة في كل منهما، والحصول على الدعم اللازم لنجاح المشاريع.

وتحدث الخرافي - خلال جلسة حوارية بعنوان: «حكاية الخرافي في الإمارات» وأدارها الإعلامي، جمال الملا، ضمن أعمال «المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي» - عن حضور عائلة الخرافي منذ أوائل ستينات القرن الماضي، والتوسع والازدهار الذي حققته مجموعة الخرافي في الإمارات.

وتناول طلال الخرافي قصة «مجموعة الخرافي» التي بدأت في الكويت منذ نحو 90 عاماً، وباشرت أعمالها في الإمارات قبل أكثر من 60 عاماً، وتطور أعمال المجموعة منذ دخولها الإمارات قبل تأسيس دولة الاتحاد وحتى الآن.

وتطرق إلى تجربة المجموعة كإحدى الشركات الكويتية التي قدمت إلى الإمارات، وكيف تطورت رحلتها من أعمال بسيطة إلى مشاريع كبيرة تعززت بعد تأسيس دولة الاتحاد، مشيراً إلى أن «مجموعة الخرافي» أصبحت لاحقاً مقاولاً رئيساً في بناء كبرى المشاريع في الإمارات، منها «ميناء جبل علي» و«مطار آل مكتوم»، ونوه إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في دولة الإمارات، واهتمام رجال الأعمال الكويتيين بتوسيع أعمالهم في السوق الإماراتية، مؤكداً أن المجموعة نجحت على مدار 90 عاماً بفضل تكاتف الأسرة وتضافر جهودها لتحقيق المزيد من النجاح.