«دبي المالي» يستهل تعاملات فبراير بمكاسب 27 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس، أولى جلسات فبراير، مرتفعاً بنسبة 2.14%، أو ما يعادل 138 نقطة، عند مستوى 6573.36 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات، وذلك بالتزامن مع توالى إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال قوية للعام المالي السابق.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.089 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ1.062 تريليون درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضية (آخر جلسات يناير الماضي)، بمكاسب بلغت نحو 27 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع العقارات بـ3.74%، والبنوك بنسبة 2.44%، والصناعة بـ1.28%، والمرافق العامة بـ1.09%، إضافة إلى الاتصالات بـ1.46%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 231.11 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 459.12 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 228.01 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 900.41 مليون درهم، بعد التداول على نحو 211.6 مليون سهم، وتنفيذ 14 ألفاً و582 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«دبي الإسلامي»، و«أملاك»، و«العربية للطيران» على نسبة 77.38% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 696.8 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 900.41 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 310.7 ملايين درهم، مرتفعاً بنسبة 4% عند 15.6 درهماً، وجاء سهم «الإمارات دبي الوطني» ثانياً بقيمة تداولات 169.47 مليون درهم مرتفعاً 6.1% عند 33 درهماً، فيما حل سهم «إعمار للتطوير» ثالثاً بتداولات بلغت 100.49 مليون درهم عند 18 درهماً للسهم ومرتفعاً بنسبة 4.65%.

كما سجل سهم «دبي الإسلامي» تداولات بنحو 52.22 مليون درهم، تلاه سهم «أملاك» بنحو 37.09 مليون درهم، فيما بلغت تداولات سهم «العربية للطيران» نحو 26.8 مليون درهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.547%، أو ما يعادل 56.24 نقطة، ليغلق عند مستوى 10338 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.155 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ3.134 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضي (آخر تداولات يناير الماضي)، بمكاسب بلغت أكثر من 21 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 1.17 مليار درهم، بعد التداول على نحو 260.65 مليون سهم، وتنفيذ 20759 صفقة.