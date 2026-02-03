«فيزا»: 30% نمواً بالإنفاق في الإمارات خلال عطلات شتاء 2025

كشفت شركة «فيزا» لتكنولوجيا المدفوعات عن نمو سنوي بنسبة 30% في الإنفاق باستخدام بطاقات «فيزا» المميزة في دولة الإمارات، مدفوعاً بزيادة الإقامات المحلية، وتنامي النشاط السياحي، وارتفاع الإنفاق على المطاعم والترفيه، وفق أحدث تقرير لها حول اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي، خلال موسم عطلات الشتاء 2025، في دولة الإمارات، استناداً إلى مؤشر «فيزا» لاستشارات وبحوث الإنفاق في قطاع التجزئة.

وأظهر التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين باستخدام بطاقات «فيزا» المميزة، شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعدما سجّل الزوار القادمون من أوروبا، خصوصاً المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، زيادة تقارب 50%، فيما ارتفع إنفاق الزوار من آسيا، مثل تايلاند والفلبين، ومن أميركا اللاتينية كالبرازيل وبورتوريكو بنسبة تجاوزت 145%، فيما سجّل إنفاق المقيمين في دولة الإمارات باستخدام بطاقات «فيزا» المميزة نمواً قارب 35%.

وأشار إلى ارتفاع السفر إلى وجهات آسيوية، مثل تايلاند واليابان والصين، بنسبة تجاوزت 75%.

كما أشار إلى اختلاف في أنماط الحجز، حيث قام 75% من المسافرين بالحجز خلال شهر من موعد السفر، فيما خطّط 25% قبل (من ستة أشهر إلى شهر)، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على المطاعم والترفيه بين المسافرين للخارج بنسبة تقارب 45%. واستمر الإنفاق المحلي لحاملي بطاقات «فيزا» المميزة في تسجيل أداء قوي، مع زيادة الإقامات المحلية بنسبة تقارب 35%، وارتفاع الإنفاق على السلع الفاخرة، مثل الأزياء ومستحضرات التجميل والمجوهرات والأحجار الكريمة، بنسبة 35%.

وقالت نائب الرئيس والمدير العام لشركة «فيزا» في الإمارات، سليما غوتييفا، إن موسم عطلات الشتاء شهد نمواً قوياً في السفر والترفيه وتجارة السلع الفاخرة، مع استمرار جاذبية دولة الإمارات وجهة مفضلة للسياح، وحرص السكان على الاستمتاع بالتجارب المحلية.