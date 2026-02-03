12.5 مليار درهم الإيرادات الفندقية لـ «أجمل شتاء في العالم»

قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن حملة «أجمل شتاء في العالم»، في نسختها السادسة، حققت إيرادات فندقية بلغت 12.5 مليار درهم، واستقطبت نحو خمسة ملايين نزيل فندقي في فنادق الدولة خلال ستة أسابيع، مسجلة نسبة إشغال من بين الأعلى عالمياً وصلت إلى 84%.

وأكّد بن طوق، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن حملة «أجمل شتاء في العالم» نجحت، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، في تحقيق إنجازات نوعية تعكس قوة وتنوع القطاع السياحي في دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن النسخة السادسة من الحملة ركزت على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.

وأوضح بن طوق بأن الحملة سجلت إقبالاً لافتاً وتفاعلاً متميّزاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وحظيت باهتمام وتغطية إعلامية واسعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية كافة، ووصلت إلى نحو 900 مليون متابع من خلال مشاركة أكثر من 50 صانع محتوى محلياً ودولياً ضمن فعالياتها.

وأضاف أن نتائج قطاع السياحة في دولة الإمارات، خلال عام 2025، تحمل مفاجأة كبيرة، حيث تبشر المؤشرات والأرقام الأولية بنمو ملحوظ في القطاع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت وجهة سياحية جاذبة على مدار العام، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكة الطرق والنقل والمطارات وغيرها من المرافق الحديثة التي تلبي تطلعات السياح والزوّار من مختلف أنحاء العالم.

وقال بن طوق إن القطاع السياحي يواصل تحقيق مؤشرات نمو قوية مع توقعات إيجابية للفترة المقبلة، لافتاً إلى أن إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حالياً نحو 15% مقارنة بالمستهدف البالغ 17% ضمن استراتيجية الإمارات للسياحة 2031، ما يعكس متانة القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام.

وأكّد استمرار العمل على إطلاق مبادرات جديدة من خلال مجلس الإمارات للسياحة بالتعاون مع الجهات المحلية وتشمل توحيد السياسات والحملات الترويجية السياحية، وتعزيز تجربة زيارة الإمارات السبع ضمن منظومة سياحية متكاملة مدعومة ببنية تحتية متطورة، تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً سياحيةً رائدةً وجاذبةً على مدار العام.