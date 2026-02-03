«بروبتيك كونيكت 2026» ينطلق في دبي غداً

تنطلق في فندق «غراند حياة دبي»، غداً، فعاليات «بروبتيك كونيكت 2026»، الحدث الدولي المتخصص في تكنولوجيا العقار، الذي تستضيفه إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبمشاركة واسعة تجاوزت 4000 مشارك من القيادات الحكومية، والمستثمرين، والمطوّرين، وشركات التكنولوجيا العقارية، وذلك يومَي الرابع والخامس من فبراير 2026. ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 شركة متخصصة في القطاع العقاري والتقنيات المرتبطة به، إلى جانب ما يزيد على 300 متحدث من القيادات الحكومية والخبراء وصُنّاع القرار، فضلاً عن تنظيم ما يزيد على 12 ألف اجتماع ضمن برنامج مكثّف من اللقاءات الثنائية.

وخلال المؤتمر، تستعرض دائرة الأراضي والأملاك في دبي مجموعة متكاملة من مشاريعها الرقمية، التي تُمثّل نماذج عملية لتوظيف التكنولوجيا في تنظيم السوق العقارية وتعزيز حوكمتها، وفي مقدمتها تطبيق «دبي ريست»، المنصة العقارية الذكية الشاملة التي تُمكّن مختلف فئات المتعاملين من إدارة وتنفيذ الخدمات العقارية رقمياً، والاطلاع على المحافظ العقارية، ومؤشرات الأسعار، والعوائد، وإدارة عقود الإيجار والخدمات المرتبطة بها.

كما تستعرض الدائرة «مؤشر الإيجارات الذكي» القائم على الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف المباني، والذي يسهم في تحديد القيم الإيجارية بطريقة عادلة وشفافة، إلى جانب شاشة التصرفات العقارية الحية التي تعرض بيانات آنية حول المبيعات وعقود الإيجار في مختلف مناطق دبي.

وستسلّط الدائرة كذلك الضوء خلال الحدث على أربع مبادرات نوعية تعكس اتساع منظومة الابتكار العقاري، تشمل: برنامج «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية»، وبرنامج «تَمَلُّك العقار الأول»، الذي يُسهّل امتلاك المنازل لشريحة أوسع من المواطنين والمقيمين، إلى جانب مبادرة «ريس» للابتكار العقاري، التي تضع خريطة طريق عالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن «مالك»، مساعد خدمة المتعاملين متعدّد القنوات الذي يوفّر تجربة دعم رقمية موحّدة وفورية على مدار الساعة.