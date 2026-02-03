«أمسبيك» العالمية تفتتح مختبراً في «دبي للعلوم»

أعلنت مجموعة «أمسبيك» العالمية، المتخصصة في خدمات الرقابة والاختبار والاعتماد، عن افتتاح مختبرها العلمي الحديث لمعاينة المنتجات الزراعية والأغذية في مجمع دبي للعلوم.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لقسم المنتجات الزراعية والغذائية في المجموعة، فالنتين روسيل، إن هذا الاستثمار يعكس الثقة بمكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للاختبارات المتخصصة والاعتمادات الدولية.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم مجمع دبي للعلوم»، مروان عبدالعزيز جناحي، أن استقطاب شركات علمية عالمية يعزز سلاسل القيمة الغذائية والزراعية، ويدعم مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.