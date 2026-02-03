«بوينغ» و«أمديست» تطلقان برنامجاً للعمل في الطيران

أطلقت شركة «بوينغ»، بالتعاون مع منظمة «أمديست»، برنامجاً تعليمياً جديداً، يهدف إلى إعداد طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعمل مستقبلاً في قطاع الطيران.

وأفاد بيان، صدر أمس، أن أكثر من 200 طالب من الإمارات والمغرب ومصر والأردن والكويت، يشاركون في نسخة برنامج «AeroSTAR» هذا العام، حيث سيتعرّفون إلى مجموعة واسعة من المسارات الوظيفية الأساسية في قطاع الطيران، بما في ذلك الهندسة، والبحث، والتصنيع، والسلامة، والاستدامة، ودعم العملاء، وإدارة الأعمال.

وقال نائب رئيس شركة «بوينغ» لشؤون منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهد المهيري: «يُشكّل قطاع الطيران ركيزة رئيسة لاقتصادات الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يحتاج هذا القطاع إلى 234 ألف متخصص جديد خلال السنوات الـ20 المقبلة».

وأضاف: «هنا تكمن أهمية برنامج (AeroSTAR) الذي سيعرّف الطلاب إلى العديد من المهن الرائدة في مجال الطيران في المنطقة والعالم غير مهنة الطيار أو أعضاء طاقم الطائرة، فتعريف الطلاب إلى اختصاصات الطيران الواسعة في مراحل مبكرة من تعليمهم، يسهم في إعداد كوادر محلية مؤهلة وقادرة على دعم نمو قطاع الطيران سواء في المنطقة أو خارجها».

وأوضح أن البرنامج يتبنى نهجاً يجمع بين التعلم والخبرة العملية، وذلك عبر ثلاثة مكونات تشمل: أكاديمية «AeroSTAR» التي توفر منهاجاً عملياً مدته 60 ساعة، و«تحدي AeroSTAR»، وهو مسابقة تستعرض خلالها فرق طلابية في كل دولة حلولها المبتكرة أمام متخصصين في قطاع الطيران، فيما يُعدّ المكون الثالث: «مخيم AeroSTAR»، تجربة مدتها ثلاثة أيام تُقام في العاصمة الأردنية عمّان، ويشارك فيها الطلاب المتميزون للتعرّف عن كثب إلى عمليات الطيران.

من جانبها، قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لدى «أمديست»، السفيرة المتقاعدة جريتا سي. هولتز: «سيساعد البرنامج الطلاب على اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن تعليمهم بعد المرحلة الثانوية ومهنهم المستقبلية، ويمنحهم فرصة التواصل مع مرشدين وأصحاب عمل في قطاع الطيران».

وأوضحت أن البرنامج يستهدف الطلاب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً في الإمارات ومصر والأردن والكويت والمغرب، حيث تتولى مكاتب «أمديست»، في كل بلد من البلدان المشمولة، تنسيق عملية اختيار المشاركين، فيما ينبغي على المتقدمين إعداد طلبات تتضمن شرحاً موجزاً وفيديو توضيحياً قصيراً، وتقديمها عبر الإنترنت إلى موقع «أمديست» في دولهم.