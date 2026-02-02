عملة AE Coin.. وسيلة دفع معتمدة لدى الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات

في خطوة فارقة نحو تطوير بنية الحكومة الرقمية في المنطقة، اعتُمِدَت عملة AE Coin كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، لتصبح بذلك أول عملة مستقرة مرخّصة من جهة تنظيمية يُسمح باستخدامها لسداد الرسوم الحكومية على مستوى الدولة.

ويمثل هذا الاعتماد إنجازًا مهمًا في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وجاهز للمستقبل، إذ سيتيح للأفراد والمؤسسات سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام AE Coin، أول رمز دفع مرخّص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومدعوم بالكامل بالدرهم الإماراتي عبر محفظة AEC Wallet المُقدمة من بنك المارية المحلي.

ويؤكد هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات الريادية عالميًا في مجال الابتكار المنظّم للأصول الرقمية، ويعزز التزامها ببناء منظومة حكومية آمنة، فعّالة، ومعزّزة بالتكنولوجيا الحديثة.

إنجاز إقليمي غير مسبوق في مجال مدفوعات الحكومة

ولتنفيذ هذا الاعتماد، قام كلٌّ من بنك دبي التجاري (CBD)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، ونتورك إنترناشيونال بتوقيع مذكرات تفاهم منفصلة مع بنك المارية المحلي.

وتضع هذه الاتفاقيات البنية المصرفية اللازمة لتمكين معاملات الدفع بعملة AE Coin عبر الوزارات والهيئات الاتحادية وقنوات تقديم الخدمات الحكومية.

وقد تم الإعلان رسميًا عن هذه المذكرات بحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، وهو منصة ملائمة لتسليط الضوء على هذا الإنجاز الذي يضع دولة الإمارات في ريادة تبنّي تقنيات Web3 على المستوى المؤسسي والتحول الرقمي في القطاع الحكومي.

ويثبت هذا التعاون بين البنوك الوطنية الرائدة ومُصدّر لرمز دفع مرخّص من المصرف المركزي على قدرة المؤسسات المالية التقليدية والأصول الافتراضية المنظمة على العمل معًا لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية بأسلوب يتماشى مع أعلى معايير الأمان والامتثال.

ومن خلال هذا الإطار الريادي، تصبح AE Coin أول عملة مستقرة يتم الاعتراف بها رسميًا للاستخدام المباشر في دفع الرسوم الحكومية، مما يخلق جسراً سلساً بين القيمة الرقمية المنظمة القائمة على البلوك تشين والخدمات الحكومية الأساسية، ويسمح بتدفق المدفوعات الرقمية بشكل آمن وفعّال على مستوى الدولة.

نموذج متقدم من الخدمات الذكية

وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: "إن اعتماد عملة AE Coin كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، يمثل خطوة استراتيجية تُرسّخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أكثر الدول تقدماً في بناء بنية مالية ورقمية متكاملة. ويعكس دمج هذه العملة الرقمية المرخّصة والمدعومة بالكامل بالدرهم الإماراتي ضمن منظومة التحصيل الحكومي، قدرة الدولة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها تقنية البلوك تشين، لتطوير خدمات أكثر كفاءة وموثوقية".

وأضاف: "إن هذا التحول الرقمي يعزز رؤية الحكومة في تسريع عمليات تحصيل الإيرادات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتبسيط إجراءات المطابقة والتدقيق، إلى جانب إتاحة رؤية شاملة ودقيقة لحركة المعاملات المالية على مستوى الدولة، بما يرفع جاهزية الحكومة الاتحادية للانتقال إلى نماذج أكثر تقدماً من الخدمات الذكية. كما تعد المبادرة نقلة نوعية للمستخدمين أيضاً، إذ تتيح لهم تنفيذ المدفوعات بشكل فوري وبأدنى التكاليف، وضمن أعلى مستويات الحماية والأمان، مما يعزز الشمول المالي ويوفر خيارات دفع رقمية أكثر مرونة. بما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم أسس الاقتصاد الرقمي وترسيخ بيئة ابتكار مالية رائدة عالمياً".

محمد وسيم خيّاطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، صرّح قائلاً: "يمثل إعلان اليوم خطوة تحوّلية في منظومة التمويل بالدولة وفي مسيرة الحكومة الرقمية. إن تمكين استخدام AE Coin لدفع الرسوم الحكومية الاتحادية يجسد قوة التمويل الرقمي المنظّم في تحسين الخدمات العامة وتبسيط المعاملات وتسريع وتيرة الابتكار الوطني. نفخر بالعمل مع شركائنا لدعم هذا الإنجاز التاريخي في رحلة التحول الرقمي لدولة الإمارات."

رامز رفيق، المدير العام لشركة AED Stablecoin LLC، أضاف: "يمثل هذا الإنجاز محطة مفصلية لقطاع الأصول الافتراضية ورموز الدفع في المنطقة. فقد تم تصميم AE Coin بهدف إتاحة مدفوعات بلوك تشين آمنة ومرخّصة في الحياة اليومية، واعتمادها لسداد الرسوم الحكومية يرسّخ معيارًا جديدًا لقيمة الاستخدام الحقيقي على أرض الواقع. ويعكس هذا الاعتراف، تحت الإشراف التنظيمي لمصرف الإمارات المركزي، كيف يمكن للأصول الرقمية المرخّصة والمدعومة بالكامل أن تندمج بأمان داخل البنية الوطنية الحيوية."

وقد صرّح الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم مستقبل المدفوعات وتعزيز الابتكار الهادف في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تمكين قبول عملة AE Coin عبر شبكة الاكتتاب الخاصة بنا، نعمل على توفير فرص جديدة للجهات التجارية والخدمية الحكومية لتقديم مستويات أعلى من المرونة والسهولة لعملائها. وتمثل هذه المبادرة مثالاً إضافياً على جهود دولة الإمارات في بناء اقتصاد آمن وشامل ورقمي، حيث تسهم حلول المدفوعات الحديثة في تحسين التجارب اليومية ودعم الرؤية الوطنية للريادة المالية على المدى الطويل."

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم نيابةً عن بنك دبي التجاري من قبل السيدة باربرا ريكاردي، المدير العام والرئيس المشارك للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للمال، تأكيداً على التزام بنك دبي التجاري ببناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير الاقتصاد الرقمي

وفي هذا الإطار، قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في "مصرف أبوظبي الإسلامي:"نفخر في مصرف أبوظبي الإسلامي، بكوننا من أوائل المؤسسات التي تُمكّن مدفوعات عملة AE Coin للخدمات الحكومية. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بالابتكار الرقمي ودعم رؤية دولة الإمارات لاقتصاد مستقبلي قائم على التكنولوجيا. من خلال دمج الأصول الرقمية المنظمة في بنية الدفع لدينا، نُسهم في ترسيخ ريادة الدولة في مجال التكنولوجيا المالية."

وقال مراد تشاغري سوزر، الرئيس التنفيذي للمجموعة في نتورك إنترناشيونال:"إن تمكين استخدام عملة AE Coin على المستوى الوطني يمثل خطوة محورية في كيفية تدفّق العملات المستقرة المنظمة ضمن الاقتصاد الإماراتي على نطاق واسع. ومن خلال توسيع نطاق قبولها في المعاملات اليومية، ترسّخ دولة الإمارات سابقة عالمية في كيفية تطبيق المدفوعات المعتمدة على تقنية البلوك تشين بأمان ضمن مجالات التجارة الحقيقية. ونحن فخورون بدعم هذا النظام المتكامل من خلال بنيتنا التحتية للمدفوعات، والمساهمة في توفير قبول آمن وسلس لعملة AE Coin لدى الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء الدولة."

ويأتي هذا التوجه الداعم لابتكار المدفوعات ضمن رؤية دولة الإمارات الأشمل لبناء حكومة رقمية من الجيل الجديد؛ حكومة أكثر مرونةً وتكاملاً عبر القنوات، حيث تلعب تقنية البلوك تشين دورًا أساسيًا في تمكينها تحت إشراف تنظيمي واضح ومتطور.