الشايع: "شي إن" و"تيمو" تهددان قطاع التجارة

قال رئيس مجلس الإدارة التفيذي في مجموعة الشايع، محمد عبد العزيز الشايع إن التجارة "تمرض ولا تموت"، لكن قد يقضي عليها منصتي التجارة الإلكترونية الصينيتين "شي إن" و"تيمو".

وحذر من أن منصتي التجارة الصينيتين قد تتسببان في إضعاف قطاع التجارة إذا استمر توسعهما دون ضوابط عادلة.

وأوضح الشايع خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي في دبي اليوم، أن الشركتين لا توظفان مواطنين، ولا تستأجران محال تجارية، ولا تدفعان رسوماً بلدية، في حين تحققان أرباحاً كبيرة تحول إلى الصين، ما يضع تجار التجزئة في مواجهة منافسة غير متكافئة.

وأشار إلى أن قطاع التجزئة ليس سهلاً، ويتطلب استثمارات كبيرة وتكاليف تشغيل مرتفعة، في مقابل ما تتمتع به منصات التجارة الإلكترونية من تسهيلات واسعة، داعياً إلى وضع ضوابط عادلة للسوق تضمن التوازن بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية.