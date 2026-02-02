روّاد أعمال: مهرجان «الشارقة لريادة الأعمال» منصة لعرض الابتكار وتوسيع الشراكات

أفاد عدد من روّاد الأعمال المواطنين والعرب المشاركين في مهرجان «الشارقة لريادة الأعمال» بأن المهرجان منصة مهمة لعرض مشروعاتهم المبتكرة، وبناء علاقات جديدة، والتواصل مع مستثمرين وخبراء، بما يعزز فرص نمو مشروعاتهم واستدامتها في السوق.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المشاركة ضمن مظلة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» ومجلس سيدات أعمال الشارقة، أسهمت في تعزيز حضورهم، وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قادرة على المنافسة.

وأكد مؤسِّس ورئيس شركة «نافذة الفضاء لتقنية المعلومات»، محمد حسين الياسي، أن «المهرجان منصة مهمة لعرض المشروعات المبتكرة، وبناء علاقات جديدة، والتواصل مع مستثمرين وخبراء، بما يعزز فرص نمو المشروعات واستدامتها في السوق».

وقال الياسي: «أنا عضو في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد) منذ عام 2023، وكانت بداية مشروعنا برخصة افتراضية مهدت الطريق للعمل على أرض الواقع».

وأشار إلى أن المؤسسة قدمت لهم دعماً ملموساً يشمل إعفاءً كاملاً من الرسوم الحكومية، إلى جانب دعم المشتريات الحكومية بنسبة 10%، لافتاً إلى أن أعضاء المؤسسة يستفيدون شهرياً من برامج تدريبية مستمرة تقدمها المؤسسة، موضحاً أن شركته تركز على تقديم الحلول الصناعية والتقنية، ومنها الذكاء الاصطناعي، ونظم الكاميرات الأمنية، وتقنيات المعلومات، وتصميم المواقع الإلكترونية، إلى جانب الحلول الذكية للبرامج والأجهزة.

من جهتها، قالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «fashion incubator»، نهير صالح، إن «تجربة المشاركة بمهرجان الشارقة لريادة الأعمال تحت مظلة مجلس سيدات أعمال الشارقة مهمة للغاية»، مشيرة إلى أن المهرجان أتاح فرصة التواجد ضمن منصة ريادية متميزة، والتواصل مع روّاد أعمال وجهات داعمة من مختلف القطاعات، ما أسهم في تعزيز حضور المشروع والتعريف برسالته.

وأوضحت أن أبرز أشكال الدعم الذي حصلوا عليه من «المجلس» تمثل في إتاحة فرص المشاركة في الفعاليات والمعارض، مؤكدة أن ذلك وفر لهم تواصلاً أوسع أمام الجمهور المستهدف وبناء شبكة علاقات قوية.

وقالت: «في هذه المرحلة كان الأثر الأكبر من برامج التمويل والتدريب والاستشارات، من خلال المشاركة في الفعاليات والتعرّض المباشر للسوق، حيث ساعدنا ذلك على اختبار أفكارنا وفهم احتياجات السوق».

ووصفت المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة «Enabled»، شروق الوراق، مشاركتها في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» بالتجربة النوعية والملهمة، خاصة تحت مظلة مجلس سيدات أعمال الشارقة.

وأكدت أن المهرجان أتاح لرواد الأعمال منصة استراتيجية للتواصل مع منظومة ريادة الأعمال وبناء شراكات هادفة، موضحة أن شركتها تعمل على دعم الشركات والمؤسسات لتصميم بيئات عمل وتجارب رقمية ومكانية أكثر شمولاً، تراعي احتياجات ذوي الهمم وتضمن وصولهم المتكافئ، سواء عبر تحسين الوصول الرقمي للمنصات والتقنيات، أو تطوير الوصول المكاني وتهيئة المرافق والمساحات بما يخدم الجميع.

من جانبه، قال رئيس شعبة المشتريات الحكومية في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، سيف المنصوري، إن المؤسسة تواصل جهودها لتمكين روّاد الأعمال ودعم المشاريع الوطنية.

وكشف المنصوري لـ«الإمارات اليوم» عن أن عام 2025 شهد مشاركة واسعة من أعضاء المؤسسة في المشتريات الحكومية، حيث بلغ عدد الأعضاء المشاركين 71 عضواً، بالتعاون مع 50 جهة حكومية، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2024، الذي شارك فيه نحو 46 عضواً مع 42 جهة حكومية.

وأوضح أن عدد المناقصات التي شارك فيها الأعضاء، خلال العام الماضي، بلغ نحو 579 مناقصة، بإجمالي قيمة تجاوز سبعة ملايين و277 ألف درهم، ما يمثل نمواً بنسبة 108.6% مقارنة بعام 2024، عندما بلغت قيمة المناقصات نحو ثلاثة ملايين و484 ألف درهم، وعدد المناقصات 318 مناقصة.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم العضوية في مجلس سيدات أعمال الشارقة، مريم السويدي، أن المجلس يضم حالياً 2500 عضوة من مختلف القطاعات الاقتصادية، ويشهد نمواً مستمراً في عدد الأعضاء سنوياً.

وأشارت إلى أن المجلس يركّز في دعمه للمشاريع على منصات المشاركة والرعاية وربط المشاريع بالمستثمرين والجهات الداعمة، بدلاً من التمويل المباشر، ما يمكّن المشاريع من الوصول إلى فرص التمويل من خلال الشراكات والفعاليات المتخصصة.

وأوضحت أن عدد المشاريع المشاركة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال هذا العام يبلغ ستة مشاريع ناشئة، تشمل أربعة مشاريع عامة، ومشروعاً في قطاع التجزئة، ومشروعاً في قطاع الأغذية والمشروبات.