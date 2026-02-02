103 محكمين و58 خبيراً في «عجمان للتحكيم»

بلغ عدد المحكمين في مركز عجمان للتحكيم، التابع لغرفة عجمان، في نهاية العام الماضي، 103 محكمين، ووصل عدد الخبراء إلى 58 خبيراً، في مؤشر يعكس التطور المتسارع في الكفاءات التحكيمية والخبراء المنتسبين للمركز، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز دوره، ورفع كفاءته في تقديم خدمات تحكيمية متخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

وكشف أمين عام مركز عجمان للتحكيم، هندي عبيد المطروشي، أن نسبة معالجة طلبات خدمة التحكيم بلغت 100%، كما وصلت نسبة معالجة طلبات خدمة تسجيل الخبراء 100%، بما يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة الاستجابة وجودة الخدمات التي يقدمها المركز.