سوق دبي الحرة تسجل أعلى مبيعات في تاريخها لشهر يناير بقيمة 858.21 مليون درهم

أعلنت سوق دبي الحرة تسجيل مبيعات هي الأعلى في تاريخها لشهر يناير، بقيمة 858.21 مليون درهم (235 مليون دولار)، بزيادة قدرها 18.53%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبذلك يحل يناير 2026 في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل الأشهر أداء من حيث حجم المبيعات في مسيرة السوق بعد ديسمبر 2025، الذي سجل مبيعات قدرها 922.77 مليون درهم (252.81 مليون دولار)، ونوفمبر 2025 بمبيعات بلغت 876.56 مليون درهم (240.16 مليون دولار).

وبحسب بيان صحافي، صدر أمس، سجّلت أعلى مبيعات خلال الشهر في 31 يناير بقيمة 35.6 مليون درهم.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي: «إن هذه الانطلاقة القوية في مستهل عام 2026، بتسجيل أفضل أداء لنا على الإطلاق خلال يناير، تعزز تفاؤلنا بعام واعد».

وسجل العديد من السلع الرئيسة نمواً ملحوظاً، وفي مقدمتها المشغولات الذهبية التي حققت زيادة قدرها 45.74%، بمبيعات بلغت 104 ملايين درهم، وجاءت الأزياء في المرتبة الثانية بنمو قدره 36.68%، وبمبيعات تقارب الـ82 مليون درهم، بينما ارتفعت مبيعات الإلكترونيات 36.61% بعد تسجيلها 65 مليون درهم، أما مبيعات المجوهرات الثمينة فقد حققت أعلى معدل نمو بين الفئات بواقع 69.51%، بمبيعات بلغت 28 مليون درهم.

كما حققت السلع الأخرى مكاسب قوية أيضاً، بما فيها العطور التي ارتفعت مبيعاتها 13.61% محققة 147 مليون درهم، والسكاكر والحلويات التي قفزت مبيعاتها 15.35%، مسجلة 80.69 مليون درهم، ومستحضرات التجميل زيادة قدرها 7.67% بعد تسجيلها 40 مليون درهم، وارتفعت مبيعات ساعات اليد 30.94% لتصل إلى 33 مليون درهم، وسجلت المأكولات الفاخرة الجاهزة نمواً بواقع 8.36%، مسجلة 27.77 مليون درهم.

وسجلت مبيعات شوكولاتة دبي في سوق دبي الحرة 36 مليون درهم في يناير 2026، حيث بيع 83 طناً، مقارنة مع 24 مليون درهم لـ42 طناً في يناير 2025.

وارتفعت مبيعات متاجر الأزياء في الصالتين (A) و(B) 56%، مع تحقيق متوسط مبيعات يومية قياسية بلغ 3.4 ملايين درهم.