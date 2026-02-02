«كهرباء دبي» تحصد 5 جوائز من مجلس السلامة البريطاني

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي، خمس جوائز مرموقة من مجلس السلامة البريطاني لعام 2025، شملت جائزة سيف الشرف في الصحة والسلامة للمرة الـ18، وجائزة الشرف العالمية في البيئة للمرة الـ14 على التوالي، وجائزة درع الشرف في فئة رفاهية الموظفين للمرة الثانية. كما حصلت الهيئة على جوائز المجلس البريطاني للسلامة كأفضل جهة في قطاع الطاقة والمرافق عن فئتي البيئة والرفاهية للعام الثاني على التوالي في عام 2025، ما يعكس ريادتها المستدامة ومعاييرها المتقدمة في مجال الخدمات على المستوى العالمي.

وتسلّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الجوائز من الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، مايك روبنسون، بحضور النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، الدكتور يوسف الأكرف، ونائب الرئيس - إدارة سلسلة التوريد والجودة والصحة والسلامة والبيئة، زعل بن زعل، وعدد من كبار موظفي الهيئة.

وقال سعيد محمد الطاير: «نواصل العمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تضمن سلامة الموظفين ورفاههم. ويعكس حصولنا على هذه الجوائز العالمية المرموقة من مجلس السلامة البريطاني التزامنا الراسخ بترسيخ ثقافة مؤسسية متكاملة تضع صحة وسلامة ورفاه الإنسان في صميم استراتيجياتنا التشغيلية والتنموية. ونؤمن بأن الاستثمار في الصحة والسلامة والبيئة والرفاه المؤسسي يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان استدامة الأعمال».