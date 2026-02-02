اتفاق بين «تنمية المشاريع» و«تداوي» لتعزيز مشتريات المنشآت الإماراتية وتحقيق النمو

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة «تداوي» للرعاية الصحية، لتوسيع نطاق استفادة المنشآت الإماراتية في دبي من الوصول إلى فرص مشتريات جديدة، وزيادة حضورها التجاري، ومواصلة نموها. وتندرج هذه الشراكة في إطار مساعي المؤسسة لدعم المشاريع الوطنية، وتحفيز منظومة ريادة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها كمركز منافس وجاذب للمنشآت الإماراتية، كما تهدف إلى تعزيز كفاءة أعضاء المؤسسة في إطلاق أعمالهم، وتوسيع نطاق عملياتهم، من خلال توفير فرص المشتريات المخصصة، وإتاحة المجال أمامها للاستفادة من مساحات تجارية وإيجارية بأسعار تفضيلية ضمن شبكة مرافق مجموعة «تداوي» للرعاية الصحية. وبموجب الاتفاقية، سيحصل أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تخفيضات على أسعار المساحات والمواقع التجارية، بما في ذلك منافذ البيع بالتجزئة، والخدمات المخصصة لتلبية احتياجات المرضى والزوار. كما تنص الاتفاقية على منح الأولوية للمورّدين الإماراتيين من أعضاء المؤسسة في الحصول على الصفقات والعقود التي ستدرجها مجموعة «تداوي» ضمن قائمة مورديها.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «تعكس شراكتنا مع مجموعة (تداوي) للرعاية الصحية التزامنا توفير فرص عملية لأعضاء المؤسسة قائمة على احتياجات السوق، وهذه الشراكة تجمعنا بإحدى مجموعات الرعاية الصحية الرائدة في دبي (تداوي)، التي تتيح لأعضاء المؤسسة استكشاف خيارات مشتريات جديدة، وتوسيع أعمالهم بصورة مستدامة».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة «تداوي» للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر: «تعكس هذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التزام مجموعة (تداوي) للرعاية الصحية الإسهام الفعال في دعم الاقتصاد الوطني، عبر دمج المنشآت الإماراتية ضمن سلاسل توريد في قطاع الرعاية الصحية».