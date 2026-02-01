سوق دبي الحرة تسجل مبيعات الأعلى في تاريخها لشهر يناير

أعلنت سوق دبي الحرة عن تسجيل مبيعات هي الأعلى في تاريخها لشهر يناير بقيمة 858.21 مليون درهم "235 مليون دولار" بزيادة قدرها 18.53% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وبذلك يحل يناير 2026 في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل الأشهر أداء من حيث حجم المبيعات في مسيرة السوق بعد ديسمبر 2025 الذي سجل مبيعات قدرها 922.77 مليون درهم "252.81 مليون دولار"، ونوفمبر 2025 بمبيعات بلغت 876.56 مليون درهم "240.16 مليون دولار".

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، سُجِّلت أعلى مبيعات خلال الشهر في 31 يناير بقيمة 35.6 مليون درهم.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة،راميش كيدامبي:"إن هذه الانطلاقة القوية في مستهل عام 2026 بتسجيل أفضل أداء لنا على الإطلاق خلال يناير يعزز تفاؤلنا بعام واعد".

وسجلت العديد من السلع الرئيسة نمواً ملحوظاً، وفي مقدمتها المشغولات الذهبية التي حققت زيادة قدرها 45.74%، بمبيعات بلغت 104 ملايين درهم، وجاءت الأزياء في المرتبة الثانية بنمو قدره 36.68%، وبمبيعات تقارب الـ 82 مليون درهم، بينما ارتفعت مبيعات الإلكترونيات 36.61% بعد تسجيلها 65 مليون درهم، أما مبيعات المجوهرات الثمينة فقد حققت أعلى معدل نمو بين الفئات بواقع 69.51%، بمبيعات بلغت 28 مليون درهم.

كما حققت السلع الأخرى مكاسب قوية أيضاً، بما فيها العطور التي ارتفعت مبيعاتها 13.61% محققة 147 مليون درهم، والسكاكر والحلويات التي قفزت مبيعاتها 15.35%، مسجلة 80.69 مليون درهم، ومستحضرات التجميل زيادة قدرها 7.67% بعد تسجيلها 40 مليون درهم، وارتفعت مبيعات ساعات اليد 30.94% لتصل إلى 33 مليون درهم، وسجلت المأكولات الفاخرة الجاهزة نمواً بواقع 8.36%، مسجلة 27.77 مليون درهم.

وسجلت مبيعات شوكولاتة دبي في سوق دبي الحرة 36 مليون درهم في يناير 2026، حيث بيع 83 طناً، بالمقارنة مع 24 مليون درهم و42 طناً في يناير 2025.

وارتفعت مبيعات متاجر الأزياء نتائج في الصالتين (A) و(B) 56%، مع تحقيق متوسط مبيعات يومية قياسية بلغ 3.4 مليون درهم، فيما حقق متوسط قيمة المعاملة رقماً قياسياً بواقع 8,820 درهم.

على صعيد المناطق الجغرافية لمتعاملي السوق الحرة من المسافرين، تصدرت أوروبا وروسيا قائمة أعلى نمو للمبيعات بارتفاع قدره 35% و36% على التوالي، تلتها إفريقيا بزيادة لافتة بلغت 29%، ثم الأمريكيتان 22.5%، وشبه القارة الهندية 11%، والشرق الأقصى 10.5%، والشرق الأوسط 5.3%.