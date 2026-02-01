الإمارات تشارك في «الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة»

شاركت دولة الإمارات في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة، الذي عُقد في مدينة «غوا» بجمهورية الهند، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة بين جمهورية الهند ودول جامعة الدول العربية، وبحث فرص تطوير الشراكات القائمة بما يدعم المصالح المشتركة. وسلط وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، المهندس أحمد الكعبي، خلال مشاركته، الضوء على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والنظيفة، وتنمية تجارة النفط والغاز، ودعم الشراكات التجارية طويلة الأمد. وأشار الكعبي إلى اهتمام الإمارات بتوسيع التعاون في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في الهند.