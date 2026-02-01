مزادان لصكوك وسندات الخزينة يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليارات درهم

أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزادي صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) وسندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يناير 2026، بقيمة إصدار إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وتمثل هذه الإصدارات أولى عمليات طرح ضمن برنامجي الصكوك والسندات لعام 2026 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، ويمثل الإصدار الجديد لسندات الخزينة أول شريحة يتم طرحها ضمن البرنامج منذ مارس 2023، ما يدعم تطوير منحنى العائد وتعزيز عمق السوق الثانوية.

وشهد مزادا الصكوك والسندات طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027 والشريحة الجديدة للسندات المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 5.15 مليارات درهم، ما يعادل نحو 4.7 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي في الدولة ومتانة الاقتصاد الوطني.

ويبرز نجاح الإصدار في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) %3.66 لشريحة الصكوك و3.90% لشريحة السندات، وذلك بفارق ضئيل وصل إلى 9 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار، كما أنه سيتم إدراج شريحتي الصكوك والسندات في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.

وتعكس الإصدارات استمرار نمو البرنامجين، حيث بلغ إجمالي الرصيد القائم 28 مليار درهم موزعاً على آجال استحقاق من سنتين إلى خمس سنوات.

يشار إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.