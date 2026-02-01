«دي بي ورلد»: تمويلات بـ 5.5 مليارات درهم للشركات في أسواق ناشئة

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أن المجموعة ساعدت على توفير إمكانات تمويلية لتعزيز حركة التجارة بأكثر من 1.5 مليار دولار (نحو 5.5 مليارات درهم) لشركات في أسواق ناشئة، ما أسهم في سد فجوة التمويل التي تُعانيها التجارة العالمية، وفي ضمان استمرارية حركة البضائع، في ظل بعض أكثر التحديات الاقتصادية صعوبةً في العالم.

وارتفع حجم الإمكانات التمويلية بشكل ملحوظ من 1.2 مليار دولار (نحو 4.4 مليارات درهم) في أكتوبر من العام الماضي، إلى 1.5 مليار في يناير الجاري، بزيادة بلغت أكثر من مليار درهم.

وكشفت وثيقة صادرة عن المجموعة في يناير الجاري، أن أكثر من 58 ألف متعامل من أنحاء العالم مسجلون في منصتها للتمويل التجاري، مع شراكات استراتيجية مع أكثر من 32 مؤسسة مالية دولية.

وبحسب المؤسسة، تحقق هذا الإنجاز بفضل الدمج بين عمليات الإقراض الخاصة بمجموعة موانئ دبي العالمية وشراكاتها مع مؤسسات مالية عالمية، ومنها «جي بي مورغان»، و«ستاندرد بنك»، و«نيد بنك»، وغيرها من المؤسسات الكبرى.

وتسهم حلول التمويل التي تقدمها هذه المؤسسات، إلى جانب القدرات اللوجستية للمجموعة، في تقليل المخاطر وتحسين فرص الحصول على رأس المال للشركات من الفئات كافة، التي تعاني نقص الخدمات التمويلية، ما يعني تقليل العوائق أمام حركة التجارة الدولية.

ومن خلال الجمع بين مبادرات تمويل التجارة وباقات الخدمات اللوجستية، توفر «دي بي ورلد» للشركات التمويل والوضوح والشفافية الفورية في سلاسل التوريد الخاصة بها. ويساعد هذا النموذج المتكامل المُقرضين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، ما يُتيح لهم الحصول على رأس المال، حيث تشتد الحاجة إليه. كما أثبتت محفظة تمويل التجارة العالمية التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية قدرتها على بناء سجل قروض قوي بأصول عالية الجودة، متفوقةً بذلك على المعايير المتعارف عليها في القطاع اللوجستي، ما يعزز فاعلية هذا النموذج المدمج والقائم على البيانات.

