"المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي" يناقش العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين

تنطلق بعد غد الاثنين فعاليات "المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي"، وذلك ضمن أسبوع "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد"، والذي يمتد حتى 4 فبراير في جميع إمارات الدولة، لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

ويشكل المنتدى ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة للاحتفاء بعلاقات الأخوة والشراكة الإماراتية الكويتية، ومنصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات البيئة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

ويهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التنمية التجارية بين البلدين، ودعم رواد الأعمال وتسليط الضوء على قصص النجاح في كلا البلدين، بالإضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة علاقات أخوية راسخة تمثل قاعدة صلبة لتطوير تعاون تجاري واستثماري أكثر عمقاً واستدامة، بما يدعم بناء شراكات نوعية بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في البلدين تفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين ورواد الأعمال، وتعزز تكامل سلاسل الإمداد في قطاعات حيوية تشمل التجارة والصناعة والاقتصاد الجديد والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية".

وأكد الزيودي أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي يشكّل محطة محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ودولة الكويت تجارياً واستثمارياً، والمساهمة في تحقيق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين في بناء نموذج تكاملي قائم على تنويع الاقتصاد، وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار، وتمكين القطاع الخاص في الجانبين.

وأشار الزيودي إلى أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل اقتصاد البلدين، واستكشاف فرص النمو المشترك، وبحث آليات تطوير الشراكات الاستثمارية والتجارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصادين الإماراتي والكويتي، ويدعم بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستشرف المستقبل وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وترسيخ تنافسية البلدين على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويفتتح المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة عبدالله العجيل، حيث يلقيان كلمتين رئيسيتين يستعرضان خلالهما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكيف تطورت على مر العقود، ويتحدثان عن العلاقة الأخوية الاستثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وسبل تطوير الشراكة الاقتصادية بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

وفي الجلسة الحوارية "حديث الأشقاء: الإمارات والكويت" يتحدث سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي، وسفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم، ويحاورهما الإعلامي جمال الملا.

وفي جلسة: "الاقتصاد الخليجي بين التجربة والتجديد" يتحدث الشيخ سعد الصباح مدير تمويل الشركات والتمويل المجمع في بيت التمويل الكويتي ويحاوره الإعلامي حامد رعاب.

ويشهد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي جلسات حوارية، يتحدث خلالها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين من البلدين، تبدأ بجلسة تحمل عنوان: "من الكويت إلى المنطقة والعالم: صعود شركات التجزئة وإمبراطورياتها الإقليمية"، والتي تسلّط الضوء على قصة صعود ونجاح عدد من شركات التجزئة والسياحة والعقار في الكويت والإمارات، وكيف تحوّلت من نماذج محلية ناجحة إلى إمبراطوريات إقليمية ذات تأثير متنامٍ في أسواق المنطقة والعالم.

وتناقش الجلسة العوامل الاستراتيجية التي أسهمت في هذا التوسع، ودور الابتكار، وبناء العلامات التجارية، والتوسع الجغرافي، إضافة إلى التحديات والفرص التي تواجه قطاع التجزئة في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ويتحدث في الجلسة رئيس مجلس الإدارة لشركة المباني محمد عبدالعزيز الشايع، وتحاوره لبنى بوظة الإعلامية في قناة سكاي نيوز عربية.

وتستحضر جلسة "ذكريات سوق مرشد.. وجذور الشراكة الكويتية ـ الإماراتية"، ذكريات سوق مرشد كأحد الرموز التجارية والاجتماعية البارزة في المنطقة، وتتناول دوره التاريخي في تنشيط الحركة التجارية وبناء جسور الثقة بين التجار، كما تسلّط الضوء على جذور الشراكة الكويتية الإماراتية في مجال التجارة والأعمال، وكيف أسهمت العلاقات الإنسانية والاقتصادية المبكرة في ترسيخ تعاون مستدام شكّل أساساً لنجاحات مشتركة امتدت عبر العقود.

ويتحدث في الجلسة عصام العصيمي ممثل عن عائلة مرشد العصيمي، ويحاوره الكاتب والإعلامي علي عبيد الهاملي.

وتستعرض جلسة "من الفكرة إلى المنصة: الشباب الإماراتي الكويتي"، رحلة منصات وشركات بدأت من فكرة ريادية وتحولت إلى منصات رقمية رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات في المنطقة.

وتركّز على خصوصية السوقين الإماراتي والكويتي، ودورهما في اختبار مثل هذه النماذج الريادية، وتسريع النمو، وبناء الثقة مع المستخدمين، بما أسهم في تحويل هذه الأفكار إلى قصص نجاح إقليمية ذات تأثير واسع.

ويتحدث في الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة (Waves) عبدالرحمن يونس، والرئيس التنفيذي لشركة Cofe App علي الإبراهيم، ومرشد محمد مؤسس شريك في (DRIVU)، ويدير الحوار الراوي الاقتصادي والكاتب عبد الله المشوط.

وتشهد جلسة "رحلة رواد الأعمال: من الإبداع إلى التأثير الاقتصادي المستدام"، استعراضاً لتجارب ورحلة روّاد الأعمال من لحظة الإبداع والفكرة الأولى، مروراً بمراحل التأسيس والتحديات، وصولاً إلى تحقيق تأثير اقتصادي مستدام.

وتركّز على دور ريادة الأعمال في تنويع الاقتصادات، وخلق فرص العمل، وبناء نماذج أعمال قادرة على النمو والاستمرارية، مع إبراز تجارب ملهمة من المنطقة تعكس كيف يتحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية طويلة الأمد وكيفية التأثير المجتمعي.

ويتحدث في الجلسة كل من دانة الشايجي، صانعة محتوى ورائدة أعمال، ومحمود الخميس المؤسس والمدير العام لـ "ذا فود ديستركت"، وغانم القاسم الشريك المؤسس لـ "ذا فود ديستركت"، ويحاورهم صانع المحتوى أحمد المرزوقي.

وتتناول جلسة "بنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني: نماذج لمسيرة مصرفية إماراتية كويتية" المسيرة المصرفية لاثنين من أعرق المؤسسات المصرفية في المنطقة، وهما بنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني، باعتبارهما نموذجين بارزين للتكامل والتعاون المصرفي بين الإمارات والكويت.

وتستعرض الجلسة مراحل التحول والنمو ومسارات تطور البنكين، ودور الشراكات الإقليمية في بناء مؤسسات مالية قوية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة من تجربة الاندماج والتوسع.

ويتحدث في الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية في بنك الكويت الوطني زيد عصام الصقر، ويحاورهما الإعلامي مروان الحل.

وتتناول جلسة "تاريخ عائلة سيد الرزوقي في دولة الإمارات"، الدور المبكر والمؤثر لعائلة الرزوقي في دولة الإمارات، وإسهاماتها في ترسيخ العمل الإداري والاقتصادي خلال مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، كما تستعرض الجلسة أبعاد العلاقات التاريخية والاجتماعية التي جمعت الإمارات والكويت، ودور العائلة في تعزيز الروابط الأخوية والتعاون بين البلدين، بما يعكس عمق الامتداد الخليجي المشترك وأثره في بناء الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ويتحدث في الجلسة المهندس الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البحرية العالمية معن محمود رزوقي، والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة الخليج للاستثمار هشام سيد عبد الرزاق الرزوقي ، وتحاورهما الإعلامية في "دبي للإعلام" نوفر رمول.

وتستضيف جلسة حوارية بعنوان: "حكاية الخرافي في الإمارات"، طلال جاسم الخرافي من مجموعة الخرافي، ويدير الجلسة الإعلامي جمال الملا.