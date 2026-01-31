بن طوق: 400 ألف سائح كويتي زاروا الإمارات خلال 2025

بحث وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماع ثنائي مع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، عبدالرحمن بداح المطيري، تعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية والثقافية المتنوعة، وزيادة السياحة البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التواصل بين الشركات السياحية في الجانبين.

يأتي هذا الاجتماع تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات بالعلاقات الأخوية الراسخة مع دولة الكويت، ابتداءً من يوم 29 يناير الجاري ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، تحت عنوان «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد».

وقال عبدالله بن طوق، إن «القطاع السياحي يُعد إحدى الركائز الأساسية في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودولة الكويت، حيث بلغ عدد السياح الكويتيين القادمين إلى دولة الإمارات 400 ألف سائح خلال عام 2025، مسجلاً زيادة تقرب من 6% مقارنةً بعام 2024، كما وصل إجمالي عدد الرحلات المباشرة التي تشغلها الناقلات الوطنية بين البلدين إلى 174 رحلة طيران مباشرة أسبوعياً، بما يعزز آفاق النمو والتبادل الاقتصادي والسياحي والثقافي».

وأضاف أن «احتفال البلدين بأسبوع (الإمارات والكويت.. إخوة للأبد) يجسّد ترجمة عملية لما يربطهما من شراكة تاريخية وإنسانية واقتصادية عميقة».